Karate, Citi e Bombardi nella nazionale giovanile

Vestiranno i colori della Nazionale Italiana giovanile Jacopo Citi per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” per la classe Cadetti, nella categoria di peso - 52 Kg. e, altresì Leonardo Bombardi, Juniores, per la specialità Kata “forma”

Entusiasmo e soddisfazione tra le file della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, per la convocazione ricevuta in questi giorni dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – Fijlkam settore Karate, a favore di due atleti del club, per la partecipazione al Campionato d’Europa ‘24 dedicato alle classi Cadetti (14 -15 anni d’età), Junior (16 – 17 anni) e Under 21 (18 – 20 anni).

Vestiranno i colori della Nazionale Italiana giovanile Jacopo Citi per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” per la classe Cadetti, nella categoria di peso – 52 Kg. e, altresì Leonardo Bombardi, Juniores, per la specialità Kata “forma”, che sarà uno dei 3 componenti della squadra tecnica/dimostrativa.

Dopo un lungo percorso intrapreso nel circuito di selezione, avviato e perdurato per tutto l’anno 2023, oramai chiuso, attraverso la partecipazione alle competizioni nazionali ed internazionali, individuate dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG, si sono particolarmente distinti gli atleti blu/azzurri (colori di rappresentanza della Forza Armata).

L’atleta combattente Jacopo ha terminato brillantemente la salita della “qualificazione” raggiungendo la vetta nella classifica di merito individuale – “ranking” (nella corrispettiva categoria di appartenenza, per età e peso), posizionandosi al 1º posto assoluto e totalizzando un punteggio pari a 5865, con un evidente distacco dal secondo di ben 1740 punti di differenza.

Nell’ individualizzazione dei componenti per la costituzione della squadra del Kata, il ranking individuale è stato un indicatore e l’oggettività della convocazione per Leonardo è giunta a seguito di una serie di allenamenti ristretti su invito, che passo passo, hanno filtrato e successivamente evidenziato gli atleti, che rispecchiano le caratteristiche specifiche opportune, che la squadra richiede, in termini tecnici individuali e di uniformità di azione, nel più ampio concetto generale, tra questi, la peculiare caratteristica del sincronismo.

I prossimi azzurrini saranno impegnati nel ritiro del raduno-collegiale, previsto dal 04 al 06 febbraio, presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia e la successiva partenza a Tblisi, capitale della Georgia, ove si disputerà l’ambita competizione continentale.

Gli atleti sono stati guidati nel tour della scalata agonistica, dal direttore tecnico maestro Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©