Karate. Citi oro, Di Lelio argento. Bozzi e Frizzi tandem di bronzo

Oltre il mar Tirreno. Così si è svolta la trasferta del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha preso parte all’ importante competizione denominata “1° International Karate – SARDINIA Open”, la seconda tappa delle 6, che regolamenta la classifica del circuito Ranking giovanile, adottata dalla Federazione per determinare la classifica Nazionale di merito degli atleti Fijlkam per la disciplina olimpica del Karate.

In riferimento alla graduatoria finale, i primi classificati saranno oggetto di convocazione per il prossimo Campionato continentale e mondiale in previsione per l’anno 2024.

L’evento, organizzato dal Comitato Regionale Sardegna Karate – CRTK ha registrato la presenza di 109 club intervenuti da tutta Italia e oltre 600, gli atleti iscritti nelle varie categorie di peso, maschili e femminili, e specialità. La manifestazione si è svolta presso l’impianto sportivo di Olbia – SS.

Nella specialità kumite “combattimento a contatto controllato” la prima posizione è stata conquista della medaglia d’oro del folgorino Jacopo Citi, nella classe Cadetti WKF (14 – 15 anni d’età) categoria di peso – 52 Kg.

Precisa ed impeccabile è stata la condotta agonistica di Jacopo (atleta d’interesse nazionale facente parte del progetto Atleta/Studente), con 17 punti assegnati e 0 (zero) punti subiti, nei 4 incontri svolti, avanzando verso il podio per 2 a 0, 6 a 0, 5 a 0 e, la finale è stata dominata per 4 a 0.

Hanno seguito nella categoria Juniores (16 – 17 anni) le medaglie di bronzo, dopo la fase dei ripescaggi e le relative dispute delle finaline. Ha conquistato il primo gradino del podio Andrea Bozzi peso – 76 Kg, e, nel femminile, Emma Ludovica Frizzi si è affermata, ancora una volta, nella – 59 Kg.

Nella specialità femminile della specialità del Kata “forme” ha conquistato la medaglia d’argento Elena Di Lelio nella categoria degli Under 21 ed ha proseguito la “corsa” con un 5° posto nella Seniores (a partire dai 17 anni d’età ).

Buone le prove di Nicholas Simonetti e Edoardo Ligas con un 7º posto per entrambi, Leonardo Nannini e, per la specialità del Kata “forme”, Samuele Corvaglia.

La trasferta è stata condotta dallo staff dei quadri tecnici della ASD 187 Folgore, guidati dal direttore “Tecnico con le stellette” Antonio Citi, Rico Simonetti e dal collaboratore in formazione, Graziano Ligas.

