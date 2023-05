Karate, Citi tra i top five della Youth League

Grande successo del movimento mondiale giovanile, che ha preso parte alla manifestazione sportiva anno 2023 svolta in Europa.

L’ attesa competizione denominata “Karate 1- Youth League a Coruna”, promossa dalla World Karate Federation – WKF (organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico – CIO, per la disciplina olimpica del Karate), svoltasi, dal 24 al 30 aprile scorso, nella città costiera del famoso faro romano, nella località marittima A Coruna, in Spagna.

L’organizzazione ha registrato la presenza di 72 nazioni, tra rappresentative delle nazionali ufficiali dei vari Stati, club che hanno rappresentato il proprio paese d’origine e 2.630 iscritti provenienti da tutti i continenti.

In questa vetrina del Karate mondiale, hanno preso parte gli atleti della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, nella specialità Kumite “combattimento a contatto controllato”.

Ha brillato il folgorino Jacopo Citi, che ha conquistato un ottimo 5º posto su 96 competitori e tra questi, primo tra gli 11 italiani in corsa verso il podio, nella classe Cadet (14-15 anni d’età) peso – 52 Kg.

Sette sono stati gli incontri sostenuti da Citi, che si è confrontato con gli agguerriti atleti esteri. Il combattuto percorso agonistico è avanzato con le vittorie sui concorrenti, Lussemburgo 7 a 5, Spagna 7 a 0, Germania 2 a 0, Belgio 3 a 1, Slovacchia 1 a 0.

Giunto al 6 incontro decisivo della semifinale, accesso per proseguire la marcia verso il gradino più alto, purtroppo, l’ ucraino ha arrestato l’avanzata per 8 a 1, determinandone il fermo, ma, la disputa di Jacopo alla “finalina” per la medaglia di bronzo con il 7º match. Iniziate le fasi dei ripescaggi, l’ultimo incontro per il metallo più scuro, particolarmente battagliero nei 2 minuti di combattimento effettivo, l’atleta della Norvegia ha passato il turno per un 5 a 4.

Il folgorino blu/azzurro, porta colori della Forza Armata, ha concluso la lunga marcia tra i “top five” nella classifica di merito del momento, in ambito intercontinentale, nell’edizione iberica.

Inoltre buone le prove per Andrea Bozzi, con gli entusiasmanti 4 incontri sostenuti e per Emma Ludovica Frizzi con i suoi 2 match. Tra il “dietro le quinte” a malincuore il folgorino Edoardo Ligas, sfortunatamente ha dovuto ritirarsi per l’insorgere di un infortunio. La trasferta è stata guidata dal “direttore tecnico con le Stellette” Antonio Cti, Rico Simonetti e Graziano Ligas.

