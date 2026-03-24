Karate, Coppa Italia: oro Falca e bronzo Landi per il Budokan Portuali

A Follonica brillano le livornesi con una prestazione dominante di Agnese Falca e il podio di Alessia Landi. Buoni segnali anche dal gruppo tra esordi, conferme e prospettive future.

Si è conclusa al PalaGolfo di Follonica la Coppa Italia 2026 di karate, manifestazione che ha registrato la partecipazione di 1216 atleti impegnati nelle specialità del kata e del kumite, nelle diverse classi d’età, dagli esordienti fino ai senior. Due giornate di gara intense hanno visto confrontarsi sul tatami atleti provenienti da tutta Italia.

Per il Budokan Portuali il bilancio è arricchito da un primo posto e una medaglia di bronzo.

A conquistare l’oro è stata Agnese Falca, impegnata nella categoria cadetti -61 kg. L’atleta si è imposta con autorevolezza, vincendo cinque incontri, totalizzando 26 punti e senza subire alcuna penalità, a conferma di una prestazione dominante.

Medaglia di bronzo, invece, per Alessia Landi nella categoria senior -55 kg: per lei si è trattato di un appuntamento significativo, utile per testare il passaggio alla nuova categoria in vista delle finali dei Campionati Italiani, in programma domenica 29 marzo.

Buono anche il risultato di Matilde Vivaldi. All’esordio nella categoria esordienti -40 kg Matilde, ha chiuso al quinto posto sfiorando il podio. Dopo una finale per il bronzo combattuta e persa di misura per 2-1, ha evidenziato progressi sul piano del movimento e dell’efficacia nel kumite sportivo.

A completare il bilancio positivo anche le prestazioni di Benjamin Cataldi, Francesco Martino, Irene Azzaria, Isabella Fini, Sofia Gerbi e Vanessa Gambicorti, che hanno contribuito a delineare un quadro incoraggiante per la squadra.

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