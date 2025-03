Karate, Corvaglia bronzo al Campionato Italiano

Samuele, atleta della ASD Esercito -187 Folgore di Livorno, è stato richiesto, come regolamento prevede con la formula del prestito, dal club Accademia Karate Shotokan -AKS di Sesto Fiorentino per questa importante competizione

Domenica 2 marzo, durante il Campionato Italiano per squadre sociali, indetto dalla Fijlkam, nella specialità Kata (forma) a squadra, Samuele ha conquistato una medaglia di bronzo, dimostrando ancora una volta la sua enorme passione e la sua dedizione.

Samuele, atleta della ASD Esercito -187 Folgore di Livorno, è stato richiesto, come regolamento prevede con la formula del prestito, dal club Accademia Karate Shotokan -AKS di Sesto Fiorentino per questa importante competizione. Il folgorino ha dato il suo contributo tecnico, conquistando un meritatissimo posto sul podio con tutto il team fiorentino.

Un esempio di come la collaborazione tra club possa portare a grandi risultati con la condivisione di Samuele e il tecnico Vincenzo Corvaglia della ASD 187, che hanno saputo ben rappresentare al meglio la sinergia e il lavoro svolto assieme allo staff della AKS nel corso di questo percorso.

Congratulazioni a loro e al club Accademia Karate Shotokan, guidata dal maestro Leonardo Marchi, per averlo accolto nella squadra a questo impegno agonistico di rilievo.

È il segno che la passione per il Karate e il sacrificio possono sempre portare a ottimi traguardi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©