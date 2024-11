Karate, Corvaglia e Di Lelio oro a San Marino

Risultato brillante per la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha preso parte alla competizione sportiva di Karate denominata Open di San Marino, svoltasi nei giorni scorsi, presso l’impianto sportivo dell’omonima città. La specialità Kata “forma” si mettono in evidenza i folgorini, nel maschile, è stata conquistata la medaglia d’oro l’atleta Samuele Corvaglia che, incontrastato ha raggiunto il gradino del podio più alto, nella classe Under 21.

Nella medesima classe d’età, nel femminile, domina la gara conquistando la medaglia d’oro Elena Di Lelio, che supera con evidenza tecnica tutti i confronti. Buona la prova di Simone Corvaglia che si è posizionato al 7º posto.⁩ La trasferta è stata seguita dal tecnico, istruttore Vincenzo Corvaglia.

