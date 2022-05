Karate, Corvaglia si veste d’oro alle qualificazioni per gli Italiani Juniores

Adesso, l’atleta si appresta alla preparazione delle finali che si disputeranno dal 20 al 22 del c.m., presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma, sotto la guida del tecnico Vincenzo Corvaglia

Mediagallery

Ancora successi per il settore giovanile della Asd Esercito – 187° Folgore di Livorno, che nel weekend scorso, a Pistoia, è stato schierato alla fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano Juniores, per la specialità del Kata “forme”, organizzato dal Comitato Regionale Toscana settore Karate – Crtk della Fijlkam.

Eccellenti sono state le prove tecnico-dimostrative sostenute dal folgorino Samuele Corvaglia, che ha conquistato la medaglia d’oro. L’ottimo risultato è stato ottenuto da Samuele, dopo un lungo periodo di lavoro attento e mirato, allo scopo di raggiungere, come è stato, un ragguardevole obiettivo.

Adesso, l’atleta si appresta alla preparazione delle finali che si disputeranno dal 20 al 22 del c.m., presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma, sotto la guida del tecnico Vincenzo Corvaglia.