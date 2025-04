Karate, Corvaglia tra i top 10 al campionato Italiano Assoluto

Un risultato importante al Campionato Italiano Assoluto di Karate: Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno protagonista a Lido di Ostia. Nel week-end scorso, presso il Centro Olimpico del PalaPellicone di Lido di Ostia (Roma), si è svolto il Campionato Italiano Assoluto di Karate, organizzato dalla FIJLKAM.

Un evento prestigioso che ha visto la partecipazione dell’atleta Samuele Corvaglia, rappresentante dell’ ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, nella specialità Kata “forma”.

Samuele ha ottenuto un risultato straordinario, entrando tra i top 10 del torneo, classificandosi al 9º posto assoluto, e risultando il primo tra i corregionali in concorso. Un risultato che conferma la sua costante crescita, grazie a 5 match sostenuti con grande determinazione. Le sue prestazioni sono state all’altezza delle aspettative, mostrando un ottimo ritmo gara e un’energia tecnica che gli ha permesso di esprimere al meglio il suo potenziale.

Anche gli altri atleti della squadra, Leonardo Bombardi ed Edoardo Baroni, si sono fatti valere, seppur fermandosi nelle prime fasi della competizione. La loro grinta e il loro impegno sono stati comunque un ottimo punto di partenza per future performance.

Il tecnico Vincenzo Corvaglia, da poco incaricato come Referente regionale per il Kata*l dal Comitato Regione Toscana settore Karate – CRTK, esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto e per i progressi ottenuti dai suoi atleti. Questo risultato non è che un ulteriore segno di impegno, dedizione e passione che la ASD Esercito – 187 Folgore porta avanti da sempre, mirando alla crescita e alla valorizzazione dei propri atleti in ogni settore.

