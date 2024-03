Karate, doppio oro per Citi e un bronzo per Nannini in Polonia

La Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, vola in Polonia dove ha brillato durante il “II Warsaw Open Karate WKF”, lo scorso weekend a Varsavia. Accompagnata da alcuni atleti del settore giovanile, il minuto team ha affrontato una competizione internazionale di alto livello. L’evento ha visto la partecipazione di 65 squadre e 824 atleti provenienti da 8 paesi esteri.

In particolare, nell’emozionante disciplina del Kumite, il talentuoso Jacopo Citi ha conquistato ben due medaglie d’oro. La prima nella classe Under 16 (14 – 15 anni d’età) categoria di peso – 57 Kg e la seconda è seguita in quella superiore dell’ Under 18 (16 – 17 anni) – 61 Kg.

Jacopo, un quindicenne, ha mostrato un una vigorosa energia dominando tutti e 8 gli incontri disputati, segnando 38 punti e subendone solo 4. Questo risultato significativo è a fronte del suo recupero dall’infortunio patito il mese scorso al Campionato d’Europa. La sua performance tecnica e atletica, insieme a una tattica impeccabile contro gli avversari, lo hanno portato alla vetta del podio in entrambe le categorie.

Inoltre, c’è da sottolineare il brillante risultato di Leonardo Nannini nella categoria U 14, che ha conquistato una medaglia di bronzo nei -45 Kg. Nonostante sia ancora giovane e in fase di formazione agonistica, Leonardo ha dimostrato il suo valore raggiungendo una buona posizione anche nella categoria U 16 (-52 Kg), piazzandosi al settimo posto. Tutto il successo dei folgorini è stato guidato dal maestro Antonio Citi, paracadutista dell’Esercito, che ha saputo indirizzare con maestria tutta la trasferta.

