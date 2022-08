Karate, due nuove cinture nere per l’Accademia dello Sport

In casa Accademia dello Sport, settore karate, arrivano due nuove cinture nere federali, quelle di Emanuele Magnelli e Federico Picchiotti. I due bravissimi atleti si sono guadagnati l’ambita cintura grazie al loro splendido percorso alle finali degli ultimi campionati Italiani Fijlkam.

Quella cintura che rappresenta il traguardo sognato da tutti i ragazzi che praticano questa disciplina, conquistata sul tatami con due risultati di grande difficoltà e prestigio.

Il labronico Emanuele Magnelli con il suo secondo posto ai Campionati Italiani Juniores categoria -86kg, una gara che lo ha visto protagonista con 5 incontri, 21 punti fatti e solo 2 subiti.

Il piombinese Federico Picchiotti grazie alla medaglia di bronzo conquistata ai Campionati Italiani Cadetti categoria -48kg con ben 6 incontri disputati.

Risultato che oltre alla cintura nera garantisce ai ragazzi la possibilità di essere convocati ai raduni della Nazionale Giovanile Italiana e di sognare così un posto in azzurro.

Grande soddisfazione per i tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia per il percorso di crescita ita sportiva e personale avuto da queste bravi atleti.

