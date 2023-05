Karate, due ori e due argenti per i Folgorini in Austria

Ancora successi per la Asd Esercito - 187 Folgore di Livorno, che con una delegazione del settore giovanile ha partecipato alla competizione internazionale di Karate denominata “Styrian Open”

Ancora successi per la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che con una delegazione del settore giovanile ha partecipato alla competizione internazionale di Karate denominata “Styrian Open”, svoltasi nel week end scorso, con i suoi con i suoi 1.406 km di trasferta. La manifestazione ha avuto luogo, nella città di Styrian in Austria. Tre atleti in gara, e 4 medaglie conquistate nelle categorie maschili. L’obiettivo agonistico, della programmazione degli appuntamenti sportivi, è stato quello di valutare lo stato di forma e di preparazione degli atleti, in previsione dei prossimi eventi internazionali organizzati dalla WKF – World Karate Federation.

Nella specialità olimpica del Kumite, “combattimento a contatto controllato”, il primo risultato è giunto dal folgorino Jacopo Citi, che ha conquistato la medaglia d’oro. A seguito il giovane Edoardo Ligas, che ha conquistato la medaglia d’argento. Entrambi gli atleti hanno concorso nella medesima classe Cadetti (14 – 15 anni d’età), categoria di peso – 57 Kg.

Nella classe Under 21, l’atleta combattente Andrea Bozzi, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria di peso + 68 Kg e quella d’ argento, nella classe della Juniores (16 – 17 anni d’età) + 68 Kg.

L’ eccellente condotta di gara degli atleti è stata guidata del “tecnico con le stellette” Antonio Citi e Graziano Ligas.

