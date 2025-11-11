Karate: eccellenti risultati per Bombardi, Citi e Boni all’Open League di Roma

Weekend di successi per il settore giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, protagonista alla prestigiosa Open League, ultima tappa del circuito di qualificazione al Campionato Europeo 2026, organizzata dalla Fijlkam presso il Centro Olimpico di Lido di Ostia.

La competizione, di altissimo livello tecnico, assegna punti cruciali per il ranking nazionale ed europeo, coinvolgendo i migliori atleti provenienti da tutta Italia.

Kata – Forma tecnica dimostrativa – Straordinaria prova per Leonardo Bombardi (U21), che ha conquistato la medaglia d’oro dopo cinque impeccabili performance, dimostrando precisione, controllo e prestanza fisica d’impatto.

Kumite – Combattimento a contatto controllato – Ennesima affermazione per Jacopo Citi (Juniores -68kg), autore di un percorso netto con cinque incontri vinti (3-1, 1-0, 8-0, 5-3, 1-0), che lo hanno incoronato il primatista della categoria, grazie a tecnica, strategia e gestione impeccabile del tatami.

Under 14- Applausi per Bianca Boni (-42 kg), che dopo quattro incontri serrati, conquista un meritatissimo bronzo, confermando il suo talento e la sua grinta anche in una categoria competitiva.

Ottimi piazzamenti anche per Olga Giuntini, 5ª classificata, Valentina Strazzabosco, 7ª Gabriele Pili e Simone Corvaglia, 9ª posizione. Buone prestazioni anche per Samuele Corvaglia, Leonardo Nannini e Andrea Bozzi.

A bordo tatami, il lavoro del team tecnico, composto dal maestro Antonio Citi e dal tecnico Vincenzo Corvaglia, è stato determinante nel guidare e supportare gli atleti con competenza e passione.

Una trasferta di valore che conferma la solidità del vivaio folgorino e rafforza il percorso verso i prossimi appuntamenti internazionali.

