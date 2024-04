Karate, Emanuele è bronzo agli Italiani U21

Altro storico risultato per l’Accademia dello Sport karate agonisti, dei tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia, e per il movimento sportivo labronico.

Emanuele Magnelli, accompagnato in gara dal tecnico/padre Alessio Magnelli, strappa un bronzo al Campionato Italiano Fijlkam Under21 di karate svoltosi al Palapellicone di Ostia con la presenza di 209 società iscritte e ben 557 atleti.

L’atleta livornese non viene fermato neanche dalla mononucleosi che lo limitato negli allenamenti fino a pochi giorni dall’importante competizione nazionale valevole per il ranking Nazionale Giovanile.

Iscritto nella categoria di peso -84kg Magnelli entra bene in gara vincendo i primi due incontri per 1-0 e 2-1, prima di trovarsi di fronte il Campione Italiano Juniores, combattimento che Emanuele tiene in pugno fino a pochi secondi dalla fine per 2-1 per poi perdere con un contestato 2-2 che dà la vittoria all’avversario per il vantaggio iniziale (Sensho). Viene recuperato e disputa la semifinale di recupero vincendo per 3-2 ed approdando alla finale per il terzo posto con il leader del ranking giovanile Nazionale e Mondiale, che batte con uno splendido incontro ben gestito tatticamente e tecnicamente per 4-3 conquistando la medaglia di bronzo.

Con questa impresa Emanuele, oltre a conquistare di diritto la cintura nera 2° dan per meriti sportivi, riesce a raggiungere l’obiettivo di conquistare una medaglia ai Campionati Italiani Fijlkam in ogni categoria di classe giovanile in cui ha partecipato, dal bronzo negli Under14, argento nei cadetti, argento nella classe junior, oro nel Campionato a squadre ed ora anche il bronzo negli Under21.

Bene anche gli altri due atleti dell’Accademia dello Sport in gara nella categoria -75kg Manuele Miniati e Federico Bini, atleti ormai di grande esperienza che si fermano ai turni preliminari.

Nei giorni successivi si sono disputati anche i Campionati Italia Master, con altri due atleti dell’Accademia dello Sport impegnati, Alessio Magnelli e Nicola Daddi seguiti in gara dal tecnico Nicola Spadoni, quest’ultimo atleta dell’Accademia che ha dovuto dare forfait da questa gara per un recente intervento.

Alessio Magnelli conquista la medaglia d’oro nella categoria Master B -75kg, bissando il titolo dello scorso anno e quello del 2021, con quattro incontri vinti con il risultato di 5-1, 9-1, 4-0, 2-1.

Nicola Daddi nella categoria Master A +75 kg ottiene una meritatissima medaglia di bronzo dopo essere stato battuto per 1-3 e ripescato dal finalista, vincendo poi con esperienza e grande tecnica i turni di recupero per 2-0 e 4-1.

Il weekend di gara decreta Emanuele Magnelli come unico atleta toscano a conquistare una medaglia a questa edizione del Campionato italiano Fijlkam Under21 e Alessio Magnelli unico atleta toscano a vincere la medaglia d’oro ed il titolo a questa edizione del Campionato Nazionale Fijlkam Master, oltre che l’irripetibile doppio successo di due componenti della famiglia Magnelli padre e figlio a conquistare due medaglie così importanti in questo unico weekend di gare.

