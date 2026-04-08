Karate. Emanuele Magnelli fra i primi cinque d’italia

Prestigioso risultato di Emanuele Magnelli che, dopo aver vinto brillantemente le qualifiche regionali, approda alle finali nazionali in una categoria di altissimo livello con numerosi medagliati a livello europeo e mondiale, perde solo la finale per la medaglia di bronzo e ottiene il quinto posto a soli 19 anni di età

L’evento Nazionale più importante della stagione ha visto la presenza di 645 atleti di 252 società da tutta Italia, i più forti atleti a contendersi il titolo dopo le già difficili qualifiche regionali di kata (forma) e kumite (combattimento).

L’Accademia dello Sport era qualificata con due dei suoi più rappresentativi atleti di kumite, Nicolas Guelfi per la categoria -75kg e Emanuele Magnelli per la categoria -94kg.

Prestigioso risultato di Emanuele Magnelli che, dopo aver vinto brillantemente le qualifiche regionali, approda alle finali nazionali in una categoria di altissimo livello con numerosi medagliati a livello europeo e mondiale, perde solo la finale per la medaglia di bronzo e ottiene il quinto posto a soli 19 anni di età.

Gara in salita per Emanuele che perde ai ottavi di finale contro l’atleta romano, già medaglia di bronzo europea Under21, e viene ripescato per i recuperi. Vince bene altri due incontri di recupero ed approda alla finale per il terzo posto, finale ostica e molto combattuta che perde con qualche rammarico contro l’atleta anch’esso medaglia di bronzo agli europei juniores.

Emanuele, già medagliato ai Campionati Italiani Fijlkam in tutte le categorie giovanili, si conferma anche nei seniores fra i primi cinque atleti d’Italia della propria categoria di peso.

Bene anche la prova di Nicolas Guelfi nella -75kg che non riesce a superare i turni preliminari dopo essersi qualificato con un bronzo alle qualifiche Toscane.

Gli atleti sono stati seguiti in gara del tecnico dell’Accademia dello Sport Alessio Magnelli.

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