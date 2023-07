Karate, esami regionali per il passaggio di Dan: tutti i promossi

Si sono svolti all’Accademia dello Sport di Livorno gli esami regionali di karate per i passaggi di grado Dan. Numerosi i partecipanti provenienti dalle società toscane, i praticanti dell’Accademia dello Sport di Livorno hanno superato gli esami, dimostrando una buona preparazione tecnica sia nel Kihon, Kata (forme) che nelle tecniche di proiezioni Nage Waza e nel Kumite (combattimenti) con prove libere. Il presidente della commissione, maestro Alessandro Fasulo e il vice presidente, maestro Fabio Castellucci al termine degli esami hanno comunicato l’esito ai partecipanti, congratulandosi per i risultati ottenuti. Presenza gradita del presidente del comitato provinciale CSEN di Pisa Tamara Carli. Grande soddisfazione per i maestri dell’Accademia dello Sport di Livorno Alessandro Fasulo, Carmelo Triglia e Alessio Magnelli per gli ottimi risultati.

Promossi:

1° Dan Daniele Miotto

2° Dan Pierluigi Crespi

3° Dan Carlo Barbera – Luca Ciampi – Luca Andrei

4° Dan Marco Bini

5° Dan Roberto Beppi – Mario Grandi

6° Dan Antonio Giardina

Qualifica Maestro Daniele Serafini

