Karate, estate senza sosta per l’Asd Esercito 187 Folgore

In piena estate, la marcia del progetto Folgore Summer Days non conosce tregua. Promosso dalla ASD Esercito - 187 Folgore di Livorno, il piano formativo dedicato agli atleti del settore giovanile di Karate prosegue con determinazione, offrendo continuità, qualità e crescita a ogni livello di preparazione

In piena estate, la marcia del progetto Folgore Summer Days non conosce tregua. Promosso dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, il piano formativo dedicato agli atleti del settore giovanile di Karate prosegue con determinazione, offrendo continuità, qualità e crescita a ogni livello di preparazione.

Un progetto ideato per garantire una preparazione completa, sia generale che specifica, mirata all’implementazione delle capacità fisiche e mentali, e alla valorizzazione delle abilità tecnico-agonistiche di ciascun atleta.

Un percorso unico nel suo genere, che ha richiamato anche club al di fuori della provincia: da Firenze, i team MaxiSport e Athena Scandicci; da Viareggio, il Samurai Club, testimoniando l’attrattiva di una proposta tecnica e valoriale consolidata.

Obiettivo del progetto è crescere, in tutte le direzioni: non solo sotto l’aspetto tecnico, ma anche umano, attraverso allenamenti ispirati al mindset agonistico (disciplina, determinazione, rispetto, resilienza), affiancati da momenti di socialità, condivisione e puro divertimento.

Il programma ha previsto anche la partecipazione all’”International Educamp Amalfi Coast”, con focus su indirizzi di alto livello tecnico e agonistico.

Indimenticabili le esperienze outdoor: dalle attività acquatiche presso il Sunlight Park di Tirrenia (PI), alla giornata vissuta sull’incantevole isola di Capri, momenti che hanno rafforzato legami e valori.

Sotto la guida attenta del Direttore Tecnico con le stellette”maestro Antonio Citi, il progetto giunge a metà percorso con grande slancio: spirito militare, tecnica sportiva e passione educativa in un’unica, solida direzione.

Folgore: disciplina, energia e futuro. Sempre in marcia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©