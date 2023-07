Karate, Folgore all’Educamp Coni Amalfi Coast

Giovani e sport come declinazioni irrinunciabili di un progetto rinnovato che trasforma le complessità del momento in opportunità – nel pieno rispetto della sicurezza e a tutela della salute – sfruttando un sinergico gioco di squadra sul territorio e puntando sulle realtà sportive costituite, in questo contesto, l’ “Educamp Coni Amalfi Coast” nella settimana 17 – 21 luglio, è stato dedicato interamente alla disciplina olimpica del Karate.

“Dal gioco ai Giochi” è infatti il claim che sintetizza la finalità dell’iniziativa: gli Educamp sono centri sportivi estivi che promuovono l’attività sportiva giovanile, proponendo un percorso multidisciplinare per ampliare il bagaglio motorio dei partecipanti, chiamato a favorire l’orientamento legato alle scelte future e l’adozione di stile di vita corretti, con l’obiettivo di aiutare le nuove generazioni a creare le premesse per diventare i campioni di domani.

Il programma settimanale ha previsto la possibilità di far sperimentare metodologie e strategie di formazione innovative sotto la guida attenta del direttore del camp il maestro Antonio Califano. Il punto di forza è stata la condivisione sportiva e, altro punto cardine sono stati i momenti delle attività ludiche e ricreative.

Presente alcuni atleti del settore giovanile costituito dalla Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che, dopo la trasferta in Sicilia, hanno fatto tappa in Campania.

Con l’occasione, all’evento ha preso parte tra le eccellenze italiane, il Campione del Mondo Angelo Crescenzo atleta olimpico di Tokyo 2020 (militare in forza al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito – CSOE), ed è stato ispirazione agonistica per i folgorini Edoardo Ligas, Jacopo Citi, Leonardo Nannini e Cecilia Maria Panini per i notevoli risultati che ha raggiunto.

Hanno accompagnato i tecnici della ASD 187 Antonio Citi e Carlo Francesco Tombolini della ASD Accademia Militare di Modena.

