Karate Folgore ancora sul podio: medaglie a Cervia

Proseguono senza alcuna sosta gli impegni formativi, agonistici e di cooperazione della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, impegnata nel week end scorso al Campionato Nazionale ASC, svoltosi presso l’impianto sportivo di Cervia (FC). Schierati alcuni atleti del settore giovanile in forza al club Dragon Karate Team di Porreta Terme (BO).

Nella specialità Kata “forma” Simone Corvaglia ha conquistato la medaglia d’argento nella classe Cadetti, seguito dall’atleta Lorenzo Galli che ha conquistato la medaglia d’argento nella classe Junior, chiude la categoria il folgorino Edoardo Baroni con la conquista del bronzo.

Inoltre, nella specialità Kumite “combattimento a contatto controllato” ha brillato Jahzeel Calmet nella categoria Esordienti 48 Kg che ha dominato la categoria.

Nel femminile Ginevra Danti ha raggiunto la medaglia di bronzo nella classe Juniores, medesimo risultato per l’atleta Anna Ferro, con il bronzo nella categoria Cadetti 61 Kg.

Buone le prove per Vittoria Millauro 5ª classificata, Alessandro Ferrari, Anna Pantano, Matteo Sartor e Davide Moscatiello. La condotta della competizione è stata diretta dal maestro Carlo Francesco Tombolini, dai tecnici Vincenzo Corvaglia per il kata e Graziano Ligas per il Kumite.

