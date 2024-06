Karate Folgore. Ecco i risultati dell’esame per il passaggio di cinture

Sono state circa 200 persone che hanno partecipato con entusiasmo e lunghi applausi all’evento organizzato per celebrare l’“Esame di graduazione per la cintura al grado superiore”. Questo momento di crescita individuale è stato particolarmente significativo per i giovani candidati del settore giovanile di Karate, I Folgorini, appartenenti alla ASD Esercito – 187 Folgore. La cerimonia si è svolta nella sede dell’Associazione dei “baschi amaranto”, presso la Palestra della Caserma intitolata alla memoria della Medaglia d’oro al Valor Militare “Paolo Vannucci”, situata in via dell’Ardenza 133 a Livorno.

Il 187° reggimento paracadutisti “Folgore”, comandato dal Colonnello 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐀𝐃𝐔𝐀𝐍𝐎, ha ospitato il significante evento ed ha accolto le oltre 50 famiglie, 70 atleti, tutto lo staff dirigenziale e i 7 insegnanti tecnici del club, registrando complessivamente circa 200 presenze.

In un’atmosfera di entusiasmo e caloroso affetto, la famiglia dei “baschi amaranto” ha accolto con cura dei dettagli tutti i candidati disposti sul tatami, i genitori e i parenti, sistemati a bordo campo per garantire la percezione completa delle emozioni e delle sensazioni vissute dai giovani atleti. Il vivaio della giovanile protagonista della giornata ha compreso tutte le fasce giovanili in età evolutiva, dal più giovane di 3 anni (classe 2021) al maggiore di 20 (classe 2004).

Dopo l’inchino, il caratteristico saluto giapponese (simbolo profondo di significato rispetto) a schieramento di tutti gli interessati, lo staff tecnico così composto da “insegnanti tecnici con le stellette e non”: Direttore Tecnico maestro 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐂𝐈𝐓𝐈, Istruttore 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐏𝐈𝐋𝐀𝐆𝐀𝐓𝐓𝐈, Allenatori 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐈𝐍, 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐎𝐑𝐕𝐀𝐆𝐋𝐈𝐀, Aspiranti Allenatori 𝐑𝐢𝐜𝐨 𝐒𝐈𝐌𝐎𝐍𝐄𝐓𝐓𝐈, 𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐋𝐈𝐆𝐀𝐒 e in formazione 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐏𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒𝐈, ha magistralmente gestito e condotto le attività sviluppate in rotazione e in sinergia, tra i gruppi di preagonisti ed agonisti, in alternanza agli atleti dimostratori, per la specialità del Kata “forma” 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐁𝐎𝐌𝐁𝐀𝐑𝐃𝐈 medaglia d’oro al Campionato d’Europa 2024 a Squadre, 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐃𝐈 𝐋𝐄𝐋𝐈𝐎 e 𝐄𝐝𝐨𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐁𝐀𝐑𝐎𝐍𝐈, per il Kumite 𝐉𝐚𝐜𝐨𝐩𝐨 𝐂𝐈𝐓𝐈 e 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐁𝐎𝐙𝐙𝐈 Campioni d’Italia il primo nel 2021 e l’altro 2018, tutti atleti particolarmente esperti, con un palmares agonistico di particolare rispetto, per i successi ottenuti nelle competizioni nazionali ed internazionali in questi 2 quadrienni olimpici.

I giovani preagonisti, dai 3 agli 11 anni, hanno dimostrato le conoscenze e le competenze motorie acquisite durante questa e le passate stagioni sportive. Hanno superato con successo diversi percorsi a ostacoli, partecipando ai circuiti ginnici proposti. Successivamente, hanno eseguito una serie di tecniche di pugno e calci sui bersagli didattici, mostrando così la loro abilità nel controllo del gesto motorio specifico del karate.

Il nutrito gruppo di agonisti emergenti ha messo in evidenza le abilità specifiche acquisite, caratteristiche fondamentali della specialità Kumite “combattimento a contatto controllato”, grazie alla continuità della formazione ricevuta dalla fase embrionale del preagonista, alla proiezione evolutiva dell’agonista. Dal più giovane Under 12 agli adolescenti, i giovani atleti hanno dimostrato a tutto il pubblico intervenuto l’identità della disciplina da combattimento attraverso l’interazione tra gli atleti, con l’esecuzione tecnica di calci, pugni, proiezioni, schivate e parate, evidenziando per ciascuno di loro le abilità e la capacità di sviluppare e sferrare colpi rapidi e precisi.

Durante la celebrazione dell’evento a memoria e nella storicità degli eventi del club sono state ricordate le conquiste avvenute nelle classi giovanili negli ultimi 6 anni, con 1 medaglia d’oro al Campionato d’Europa a Squadre (2024), 1 medaglia d’oro (2021) e 3 medaglie di bronzo al nel circuito mondiale WKF del Karate 1 Youth League (2020, 2023) 3 medaglie d’oro e il titolo di Campioni d’Italia (2018 e 2021), 2 medaglie d’argento e 2 (2019 e 2021) medaglie di bronzo al Campionato Italiano e infine 2 medaglie di bronzo al Campionato Italiano per Regioni (2022).

Presa la parola il Presidente della ASD 187 il 1º Luogotenente 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑𝐈𝐎 per la chiusura dei fine lavori, il rappresentante legale dell’Associazione ha ringraziato tutto il pubblico presente, i genitori per la fiducia posta nell’organizzazione e nell’affidare il bene più prezioso dei propri figli al team di educatori sportivi, per una formazione mirata all’ imprinting di valori etici morali che lo sport e il mondo militare abbraccia, e che questa Scuola di Karate, è patrimonio imprescindibile di lealtà e fair play, peculiarità di una filosofia di vita trasmessa da una delle discipline olimpiche più praticate al mondo come questa. Inoltre, OLIVERIO, si è rivolto a tutti giovani con l’auspicio di proseguire il percorso intrapreso con costanza e, nell’occasione, ha evidenziato la presenza di atleti che, per allenarsi nelle sedi previste, questi giungono dalle località di Pisa, Camaiore, Lucca, Firenze, Arezzo, Valdarno e Ferrara.

Hanno raggiunto il traguardo di fine percorso settembre – giugno, 54 giovani folgorini candidati, che si sono fatti trovare preparati e pronti ad essere esaminati per il passaggio al grado superiore delle cinture, suddivise per colori, che identifica la posizione della gerarchia:

bianco/gialla:

𝐒𝐚𝐦𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀𝐁𝐈𝐋𝐄, 𝐆𝐫𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐀𝐍𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍𝐈, 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐏𝐀𝐑𝐎𝐋𝐈𝐍, 𝐄𝐦𝐦𝐚 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐍𝐎𝐓𝐓𝐀;

gialla:

𝐆𝐢𝐧𝐞𝐯𝐫𝐚 𝐞 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐈𝐀𝐓𝐎, 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐁𝐎𝐍𝐀𝐍𝐍𝐎, 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐅𝐑𝐄𝐆𝐎𝐋𝐈, 𝐌𝐚𝐝𝐝𝐚𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐆𝐈𝐍𝐈, 𝐀𝐮𝐫𝐨𝐫𝐚 𝐆𝐔𝐈𝐌𝐀𝐑𝐀𝐄𝐒, 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐋𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑𝐎, 𝐄𝐦𝐦𝐚 𝐑𝐞𝐛𝐞𝐜𝐜𝐚 𝐋𝐄𝐍𝐎𝐂𝐈, 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐋𝐄𝐍𝐙𝐈 𝐒𝐏𝐀𝐆𝐍𝐎𝐋𝐈, 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐎𝐓𝐓𝐈, 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐌𝐀𝐙𝐙𝐎𝐓𝐓𝐀, 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐌𝐎𝐆𝐀, 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐎𝐒𝐂𝐀𝐓𝐈𝐄𝐋𝐋𝐎, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐒𝐓𝐈𝐋𝐋𝐎, 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐓𝐎𝐙𝐙𝐈𝐍𝐈, 𝐊𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞𝐲𝐚 𝐕𝐈𝐒𝐇𝐀;

arancio:

𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐮𝐜𝐫𝐞𝐳𝐢𝐚 𝐁𝐈𝐓𝐎𝐒𝐒𝐈, 𝐆𝐢𝐨𝐬𝐮𝐞’ 𝐂𝐀𝐒𝐀𝐋𝐄, 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐚 𝐂𝐎𝐒𝐒𝐔, 𝐁𝐞𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞, 𝐌𝐚𝐭𝐢𝐥𝐝𝐞 𝐞 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐕𝐀𝐋𝐋𝐄, 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐎, 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐮𝐚 𝐆𝐈𝐔𝐅𝐅𝐑𝐈𝐃𝐀, 𝐄𝐦𝐦𝐚 𝐉𝐎𝐇𝐍𝐒𝐎𝐍, 𝐄𝐥𝐞𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐍𝐈, 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐌𝐎𝐒𝐂𝐀𝐓𝐈𝐄𝐋𝐋𝐎, 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐏𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐎, 𝐀𝐛𝐢𝐠𝐚𝐢𝐥 𝐑𝐄𝐃𝐈𝐍𝐀, 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐒𝐂𝐀𝐋𝐄𝐓𝐓𝐀, 𝐒𝐨𝐟𝐢𝐚 𝐓𝐑𝐈𝐆𝐋𝐈𝐀;

verde:

𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐁𝐀𝐓𝐓𝐈𝐒𝐓𝐀, 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐁𝐎𝐍𝐈, 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐂𝐎𝐒𝐒𝐔, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐃𝐄 𝐒𝐀𝐍𝐂𝐓𝐈𝐒, 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐃𝐈 𝐁𝐈𝐀𝐒𝐈, 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐃𝐈𝐎𝐃𝐀𝐓𝐎, 𝐄𝐝𝐨𝐚𝐫𝐝𝐨, 𝐆𝐫𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐞 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐈, 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐆𝐈𝐍𝐈, 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐆𝐈𝐔𝐆𝐍𝐎, 𝐄𝐥𝐲𝐚𝐬 𝐀𝐦𝐢𝐫 𝐑𝐈𝐙𝐙𝐎, 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐙𝐙𝐀𝐁𝐎𝐒𝐂𝐎, 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐈, 𝐌𝐚𝐭𝐢𝐥𝐝𝐞 𝐓𝐑𝐎𝐂𝐀𝐑;

blu:

𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞 𝐋𝐈𝐆𝐀𝐒, 𝐀𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐒𝐀𝐑𝐓𝐎𝐑;

marrone: 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐀𝐃𝐑𝐀𝐆𝐍𝐀.

Inoltre, alla dimostrazione hanno preso parte gli atleti 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐀𝐔𝐑𝐎, 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐏𝐈𝐋𝐀𝐆𝐀𝐓𝐓𝐈, 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐎𝐑𝐕𝐀𝐆𝐋𝐈𝐀, 𝐄𝐝𝐨𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐋𝐈𝐆𝐀𝐒, 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐆𝐀𝐋𝐋𝐈, 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐅𝐄𝐑𝐑𝐀𝐑𝐈 e 𝐆𝐢𝐧𝐞𝐯𝐫𝐚 𝐃𝐀𝐍𝐓𝐈.

Tra le molteplici iniziative che promuove la ASD 187, tra queste, il “Progetto Talento” che è stato avviato dall’anno 2016 ad oggi. Per questo progetto, il club prevede per i giovani emergenti “borse di studio per l’atleta-studente”, che in riconoscenza dell’impegno dedicato allo studio scolastico, dal buon profitto, e all’impegno sportivo dimostrato, l’Associazione, particolarmente sensibile al movimento del proprio settore giovanile, garantisce una formazione di tipo “internazionale”, con il maturare esperienze sportive di qualità oltre i confini nazionali. Il club contribuisce attivamente a sostegno delle famiglie, con il carico completo delle trasferte individuate, finalizzando l’obiettivo nello stimolare e arricchire il sentimento nelle giovani promesse, attraverso il transfer di valori etici morali racchiusi nel mondo dello sport, e altresì importante, abbracciati dall’ambiente militare dei paracadutisti, una realtà sportiva quella disciplina da combattimento promossa dai “baschi amaranto”, peculiarità unica, su tutto il territorio nazionale.

I giovani talenti 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐁𝐎𝐍𝐈, 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐙𝐙𝐀𝐁𝐎𝐒𝐂𝐎 e 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐍𝐀𝐍𝐍𝐈𝐍𝐈 sono stati premiati dal progetto.

Infine, i festeggiamenti dell’evento sono proseguiti, per la cena commemorativa, al circolo sottufficiale della Marina Militare.

– “Non nei numeri, ma nell’ unità sta la Nostra vera grande forza” –

Avviato per l’estate il progetto “Folgore – Summer Days”, per info: sezionesportivafolgore@gmail. com

