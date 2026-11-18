Karate Folgore: Jacopo Citi sale sul podio all’Open League Roma

Nuovo risultato di rilievo per l’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, impegnata lo scorso fine settimana nell’Open League Roma, competizione organizzata dalla FIJLKAM – Settore Karate e ospitata presso il Centro Olimpico PalaPellicone di Ostia

Nuovo risultato di rilievo per l’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, impegnata lo scorso fine settimana nell’Open League Roma, competizione organizzata dalla FIJLKAM – Settore Karate e ospitata presso il Centro Olimpico PalaPellicone di Ostia. La manifestazione, che ha registrato 1.560 iscritti e 314 società sportive, rappresenta un importante appuntamento del calendario agonistico federale, valido ai fini del Ranking Nazionale, la classifica di merito che attribuisce punteggi agli atleti in funzione dei risultati conseguiti.

In un contesto caratterizzato da un elevato livello tecnico e competitivo, Jacopo Citi ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under 21 – 75 kg, al termine di quattro incontri nei quali ha evidenziato preparazione, capacità tattiche e determinazione.

Dopo aver raggiunto la semifinale, l’atleta ha affrontato con efficacia la finale per il terzo posto, ottenendo un risultato significativo grazie a una prestazione tecnicamente solida e a un’attenta gestione dell’incontro.

Positivo anche il piazzamento di Elyas Amir Rizzo, classificatosi al 9° posto.

Hanno inoltre preso parte alla manifestazione Bianca Boni, Valentina Strazzabosco, Gabriele Pili, Simone Corvaglia e le sorelle Zoe ed Elanor Alonge, completando la rappresentativa della società in quest’ultimo appuntamento agonistico dell’anno.

La delegazione è stata guidata dal Direttore Tecnico Antonio Citi e dal tecnico Vincenzo Corvaglia, che hanno curato l’assistenza tecnica e il coordinamento degli atleti durante la competizione.

La partecipazione all’Open League Roma e i risultati conseguiti si inseriscono nel programma di attività dell’ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, orientato alla preparazione agonistica, alla valorizzazione delle capacità individuali e alla crescita tecnica e sportiva del gruppo.

Un percorso fondato sulla continuità del lavoro, sulla programmazione e sulla condivisione degli obiettivi, nel quale ogni esperienza rappresenta un’opportunità di formazione e miglioramento.

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