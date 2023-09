Karate Folgore: qualificato un nuovo maestro

Un riconoscimentom per Antonio Citi, che giunge dopo tanti anni di attività, iniziata nell’anno 1988 da atleta e successivamente, il club ASD 187 ha condotto l’attuale educatore e formatore nel percorso opportuno

Storico momento per la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che tra i docenti, ha il primo insegnante tecnico qualificato maestro di Karate Antonio Citi, formato dalla Scuola Nazionale, sede d’eccellenza, istituita dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali – FIJLKAM, presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

Un riconoscimento che giunge dopo tanti anni di attività, iniziata nell’anno 1988 da atleta e successivamente, il club ASD 187 ha condotto l’attuale educatore e formatore nel percorso opportuno, che gli ha permesso di raggiungere nel lungo tempo tutti gli step previsti da insegnante, Aspirante Allenatore 2003, Allenatore 2006, Istruttore 2012, sino al titolo ufficiale di Maestro della disciplina olimpica da combattimento.

Inoltre, alla guida della direzione tecnica gli atleti hanno conquistato 3 medaglie d’oro e il titolo Campioni d’Italia, 2 medaglie d’argento e 2 di bronzo ai Campionati Italiani di Classe giovanile e per Rappresentative Regionali.

Due medaglie conquistate, oro e argento, al circuito mondiale della World Karate Federation- WKF del Karate 1 Youth League di Cipro e una serie di vittorie nelle competizioni internazionali, gareggiando in ben 12 paesi d’Europa.

Attualmente riveste nel Comitato Regionale Toscana settore Karate, il ruolo di collaboratore tecnico Regionale.

LA FORMAZIONE – La struttura del Corso Nazionale Maestro di Karate è stato sviluppato in due fasi, la prima in collegamento e con la collaborazione della Scuola dello Sport, avviata in modalità remoto, su apposita piattaforma per le lezioni teoriche online “e-Learning” e successivamente, dal 30 agosto al 02 settembre, il corso ha proseguito in presenza, tra lezioni in aula e sessioni pratiche, mirate ad una più attenta e specifica specializzazione dei molteplici contenuti che la disciplina racchiude, dalla storia e tradizione alle metodologie più avanzate per l’avviamento dei principianti, fino a giungere alle performanti prestazioni dell’alto livello.

