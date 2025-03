Karate, Folgorini in preparazione al centro regionale

Grande Successo per l’Allenamento dei Centri Tecnici Regionali (CTR) e CTR KIDS a Certaldo Certaldo (FI) – Domenica 16, il Comitato Regionale Toscana Settore Karate ha dato il via con grande successo all’allenamento dei Centri Tecnici Regionali (CTR) e alla novità dedicata ai più giovanissimi, il CTR KIDS.

L’evento si è svolto presso l’impianto sportivo di Certaldo (FI) e ha visto la partecipazione di ben 370 atleti, segnando un passo importante per lo sviluppo e la crescita del karate in Toscana. La sessione mattutina ha visto la partecipazione di 236 atleti, mentre il pomeriggio è stato dedicato al CTR KIDS, con 134 giovani partecipanti.

Questo segna un forte interesse verso l’iniziativa, che ha l’obiettivo di far crescere i futuri talenti del karate e di accrescere la base di praticanti fin dalle categorie più giovani.

In questo panorama al quale attivamente lo staff tecnico regionale si è adoperato, hanno preso parte i Referenti delle specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” Antonio Citi e per la specialità del Kata “forma” Vincenzo Corvaglia entrambi tecnici della ASD Esercito. – 187 Folgore di Livorno.

Un’importante partecipazione è stata quella del settore giovanile I Folgorini, che ha inviato un nutrito gruppo di atleti a prendere parte all’allenamento. I giovani talenti della –

Folgore – sono stati accompagnati dal tecnico Graziano Ligas e hanno avuto l’opportunità di perfezionare la loro preparazione, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta la regione. Alessandro Ferrari, Andrea Bozzi, Anna Pantano, Bianca Boni, Auro Baldini, Caterina Melani, Daiana Iride Sartori, Edoardo Pili, Elia Baldini, Elyas Amir Rizzo, Emanuele Lenzi Spagnoli, Gabriele Ligas, Gabriele Pili, Gabriele Termini, Jacopo Citi, Leonardo Bombardi, Leonardo Nannini, Michele Lenzi, Pablo Socci, Samuele Corvaglia, Simone Corvaglia, Sofia Decosmo, Valentina Strazzabosco e Zoe Biasci hanno rappresentato i colori blu/azzurro della Forza Armata all’attività tutta al giovanile.

