Karate, Folgorni ricevuti dal Comandante del 187° reggimento

Importante quanto emozionante è stato l’incontro avvenuto per i folgorini della ASD Esercito - 187 Folgore di Livorno, ricevuti con le loro rispettive famiglie dal Comandante di Reggimento Colonnello Dario Paduano

Importante quanto emozionante è stato l’incontro avvenuto per i folgorini della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, ricevuti con le loro rispettive famiglie dal Comandante di Reggimento Colonnello Dario Paduano, presso il Comando del 187º reggimento paracadutisti, stanziato nella Caserma Paolo Vannucci di Livorno, in occasione dei brillanti risultati ottenuti da alcuni elementi del settore giovanile di Karate durante il percorso sportivo FIJLKAM (Federazione Italiana Judi Lotta Karate Arti Marziali) di questo intero anno.

Tra questi emergenti che hanno ben figurato in campo internazionale con i colori della Forza Armata blu/azzurro, nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato”, si è particolarmente distinto Jacopo CITI classe 2008, che a chiusura delle classifiche risulta essere 1º del ranking nazionale (graduatoria di merito), valevole per la qualificazione al Campionato Europeo Giovanile 2024 e parametro valutativo per la convocazione della Nazionale Italiana. Altrettanto rilevante è il 13º posto raggiunto nel ranking mondiale, quale 1º (primo) degli italiani in graduatoria, nella categoria Cadetti (14 – 15 anni d’età), peso – 52 Kg e, Jacopo, ha scalato la medesima posizione, anche nella – 57 Kg di peso. La conquista della medaglia di bronzo in Messico, a settembre scorso, e, tutti i vari piazzamenti conquistati nelle competizioni ufficiali del circuito mondiale denominato “Karate 1 – Youth League”, del movimento giovanile definito dalla World Karate Federation – WKF, con le 5 tappe che si svolgono in diverse aree geografiche dei continenti, hanno permesso a Citi uno slancio concreto nelle rispettive classifiche di riferimento.

Altresì evidente il folgorino Andrea BOZZI, che nella classe Under 21 – 75 Kg ha conquistato ragguardevoli risultati, dal bronzo di Merida – Messico, alle medaglie strappate nei vari tornei valevoli al ranking nazionale, chiudendo l’anno al 4º posto, tra i “top” dei vertici.

Dagli atleti di alto livello ad atleti novelli, sono le giovanissime talentose Bianca BONI e Valentina STRAZZABOSCO, entrambe classe 2013, che per quanto particolarmente meno esperte hanno ben dimostrato entusiasmo, coraggio, determinazione e tanta volontà di emergere, approcciando già in campo internazionale, Croazia e Slovenia, con la conquista del metallo più scuro – bronzo.

“Lo sport in divisa, oltre a diffondere i valori morali della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi imprescindibili di ogni società sana e solida, è uno straordinario strumento dedicato ai giovani per costruire competenze trasferibili in altri contesti, che la vita di tutti i giorni ci riserva. Educazione e sport è un binomio che necessita di sinergia. Oggi più che mai è fondamentale una forte alleanza tra le istituzioni, organi sportivi ed educativi per attivare una contaminazione positiva di valori universali e intramontabili dello sport, poiché la strutturazione della società richiede un patto culturale e sociale che garantisca in tutti gli ambienti “formali” e “non formali”, l’apprendimento di competenze che potrebbero trasformare la vita dei bambini: il movimento è vita, il movimento educa e forgia il carattere, definisce le nostre scelte e il futuro collettivo, il primo passo verso il successo. Un percorso fattibile e possibile grazie ai tecnici militari che in questa organizzazione si rendono operativi e disponibili (fuori dall’orario di servizio e di lavoro) ai giovani di questa realtà cittadina, aperta a tutti.”-

L’attenzione dei presenti verso le parole del Colonnello è stata visibilmente comprovata da piena ammirazione. Le note espresse, oltre alle congratulazioni per gli obbiettivi raggiunti, hanno evidenziato l’importanza del tempo e dell’impegno da dedicare quotidianamente allo studio scolastico e nel coltivare con successo le proprie ambizioni personali. Con l’occasione il Comandante ha consegnato ai promettenti atleti un presente, nel ricordo di questa giornata prenatalizia.

Lealtà, Spirito di servizio, Dovere, Integrità, Onore, Senso di responsabilità, Coraggio e Rispetto” sono i valori di riferimento, che rappresentano il connubio perfetto del parallelismo tra il soldato e l’atleta, evidenziato dallo stretto legame che coesiste tra la vita militare e il mondo sportivo.

Gli ospiti, sono stati accompagnati dal Presidente della ASD 187° il 1° Luogotenente Costantino OLIVERIO e dal direttore tecnico qualificato maestro Graduato Aiutante Antonio CITI.

