Karate, i due giovani folgorini Citi e Simonetti al top in Europa

Grandioso risultato internazionale nella disciplina olimpica del karate, per il settore giovanile della Asd Esercito - 187. Folgore di Livorno, al Gran Prix Croazia - WKF, svoltosi presso l’impianto sportivo di Samobor - Croazia

Nella specialità Kumite “combattimento a contatto controllato”, l’articolata marcia verso il podio del folgorino Jacopo Citi, gli ha permesso di aggiudicarsi uno strepitoso 5º posto. Giunto alla finale per la medaglia di bronzo, “finalina”, dopo la fase dei ripescaggi, Jacopo con i suoi 6 match sostenuti, ha dato dimostrazione di esprimere prestazioni di alto profilo tecnico-tattico agonistico, ma purtroppo non è bastato. Citi, comunque sia, rimane 1º in classifica tra gli italiani in gara, nella classe Under 14, peso – 44 Kg, con 40 atleti in categoria.

Nella medesima categoria, altro buon piazzamento è giunto dal folgorino Nicholas Simonetti, che nelle medesime circostanze del ripescaggio, ha interrotto la marcia aggiudicantesi un buon 7º posto. Caparbio e determinato, sono state le caratteristiche individuali che non lo hanno mai fatto retrocedere durante il confronto, con i propri avversari.

Buona la prova di Edoardo Ligas, un’esperienza che si aggiunge alla medaglia d’oro conquistata la settimana precedente in Portogallo. La trasferta e la guida agonistica è stata condotta dal “tecnico con le stellette” Antonio Citi e da Rico Simonetti.