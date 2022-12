Karate, i folgorini strappano un bronzo alla Venice Cup

È stato tutto particolarmente pronto per l’ultima competizione internazionale del 2022, organizzata dalla Fijlkam e dalla Wkf a Jesolo (Venezia).

Nella settimana scorsa è stata la volta della Venice Cup, manifestazione riservata agli atleti U21/Senior di kata e kumite individuale, dove è stata prevista la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da tutto il mondo, con circa 300 italiani in gara, tra questi presente la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno.

A questo importante evento di fine anno agonistico, ha conquistato la medaglia di bronzo Elena Di Lelio, che nella specialità Kata “forme”, ha dato prova di una eccellente stato di forma e prestazione che le ha permesso di affermarsi e raggiungere il podio, nella competizione di stile, quella dell’ “Individual female Goju Ryu Style”.

Il settore giovanile sarà proiettato dal 6 al 8 gennaio per concorrere alla competizione internazionale in Germania, dopo la preparazione specifica degli allenamenti invernali e natalizi del “Winter – Folgore Days”.

