Karate, il folgorino Citi premiato dal Comitato Regionale

Consegnata una “targa di memoria”, quale riconoscimento del Ctrk, a favore dell’ atleta Jacopo Citi, distintosi come unico toscano, con il posizionamento al 1º posto nella classifica di merito nazionale del “Ranking 2023”

Momento importante per il settore giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno.

Su convocazione dei Centri Tecnici Regionali del Comitato Regionale Toscana Karate – Crtk Fijlkam, la presenza dei folgorini è stata incoraggiata dal comitato stesso, per partecipare all’allenamento selettivo a riguardo la futura costituzione della squadra regionale che si presterà alla partecipazione del Campionato Italiano per Regioni, nel mese di novembre.

Tra i convocati hanno preso parte per la classe over 18 Andrea Bozzi, per gli Under 18 Edoardo Ligas e Jacopo Citi.

L’attività svolta nell’arco della mattina di domenica scorsa, è stata presenziata dal Commissario regionale dei tre settori (Judo, Lotta e Karate) Fijlkam Fabio Cardarelli, che, a termine lavori ha chiuso con la cerimonia dei saluti consegnando la “targa di memoria”, quale riconoscimento del Ctrk, a favore dell’ atleta Jacopo Citi, distintosi come unico toscano, con il posizionamento al 1º posto nella classifica di merito nazionale del “Ranking 2023”.

La prima fase selettiva è stata svolta presso l’impianto sportivo in Montevarchi, diretto dal Responsabile per le attività agonistiche il maestro Edgardo Artini e lo staff degli insegnanti tecnici, tra questi il collaboratore tecnico regionale Antonio Citi (“direttore tecnico con le stellette” della ASD 187 Folgore).

