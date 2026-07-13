Karate, il Summer Days della Folgore continua con il dottor Zisi

Nella mattinata di sabato scorso, dalle 9.30 alle 11.30, l'attività è stata diretta dal dottor Mirko Zisi, che ha guidato l'allenamento mettendo a disposizione dei giovani "Folgorini" le competenze maturate attraverso il proprio percorso accademico e professionale

Prosegue il Laboratorio del Folgore Summer Days, promosso e interamente progettato dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, un percorso formativo esclusivo di karate che, da giugno a settembre, offre continuità, qualità metodologica e innovazione al servizio della crescita dei giovani atleti.

Nella mattinata di sabato scorso, dalle 9.30 alle 11.30, l’attività è stata diretta dal dottor Mirko Zisi, che ha guidato l’allenamento mettendo a disposizione dei giovani “Folgorini” le competenze maturate attraverso il proprio percorso accademico e professionale.

Grazie alla formazione nelle Scienze Motorie, nella Scienza e Tecnica dello Sport, nella Posturologia Clinica e Sportiva, nella Chinesiologia Posturale e nella preparazione fisica applicata alla prestazione, il lavoro è stato sviluppato secondo un approccio scientifico, personalizzato e altamente specialistico, con l’obiettivo di migliorare il gesto tecnico, la stabilità, la coordinazione, l’efficienza neuromuscolare e la prevenzione degli infortuni.

Ogni proposta didattica è stata costruita secondo un metodo rigoroso, fondato sulle più recenti evidenze scientifiche e tradotto in esercitazioni concrete, integrate con le esigenze del karate giovanile e con le caratteristiche delle diverse fasi di sviluppo.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza di Carlo Francesco Tombolini, direttore tecnico della ASD Accademia Militare di Modena, ed Edgardo Artini, direttore tecnico dell’Accademia Karate Montevarchi ASD (AR), che hanno condiviso un’esperienza di confronto e formazione, confermando con la loro partecipazione il valore educativo e metodologico del progetto.

Il Laboratorio del Folgore Summer Days nasce con l’obiettivo di costruire un ambiente nel quale competenze scientifiche, esperienza sul campo e cultura dell’allenamento si fondono in un percorso educativo rivolto alle nuove generazioni, andando oltre il semplice allenamento estivo.

Gli allenamenti del Summer Days proseguiranno ogni martedì e sabato, per tutto il periodo estivo, da giugno a settembre, garantendo continuità a un progetto che, anno dopo anno, continua a distinguersi per serietà, metodo e visione educativa.

“Alla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno crediamo che l’eccellenza non rappresenti un traguardo, ma un modo di operare, fatto di studio, ricerca, competenza e costante miglioramento. Qui non alleniamo soltanto atleti. Formiamo persone, costruiamo competenze e trasmettiamo una cultura dell’allenamento destinata a durare nel tempo”, spiegano.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].

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