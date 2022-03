Karate, la formazione continua per l’Asd 187°

Prosegue con energico entusiasmo la timeline del karate dedicata alla formazione esperenziale. Tre ore e mezzo, dalle 9.30 alle 13, sono state le ore messe a disposizione per la presentazione dei nuovi programmi formativi

Mediagallery

Prosegue con energico entusiasmo la timeline del karate dedicata alla formazione esperenziale. Tre ore e mezzo, dalle 9.30 alle 13, sono state le ore messe a disposizione per la presentazione dei nuovi programmi formativi. L’approfondimento è stato curato dai Maestri Sauro Baldotti c.n. 7º Dan (membro della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici) e Lino Milanta c.n. 6º Dan e C.T regionale, coadiuvati, nella gestione dell’evento, dall’esperienza del team manager M° Umberto Petri c.n. 6º Dan, in una sinergia di autorevole competenza del Karate toscano ed italiano, targato FIJLKAM.

L’iniziativa ha visto presente anche il presidente CRTK M Manuela Bonamici c.n 6º Dan, sempre pronto al sostegno di un più mirato ed attento possibile aggiornamento di tutti i tesserati della Regione. Le argomentazioni trattate sono state – I requisiti tecnici nei nuovi programmi di graduazione – ed ancora una volta è stata ottima la risposta Toscana. A questo importantissimo evento non poteva mancare la partecipazione della Asd Esercito – 187º Folgore di Livorno, con Giulio Citi e Graziano Ligas coinvolti nella progettualità a breve termine. L’evento che si è svolto nell’impianto sportivo di Monsummano Terme il 27 marzo scorso ha visto infatti la presenza di un numero molto alto di partecipanti e pertanto i temi di lavoro saranno sicuramente riproposti durante il percorso formativo di questo quadriennio olimpico.