Karate, l’Accademia dello Sport brilla al Campionato Nazionale Csen: 15 medaglie a Fidenza

La società labronica conquista 5 ori, 3 argenti e 7 bronzi su 55 iscrizioni, chiudendo al 17° posto assoluto su 125 società partecipanti e risultando la prima tra le toscane. Ottimi risultati anche al Gran Prix di Budapest.

Fine settimana di grandi soddisfazioni per l’Accademia dello Sport, protagonista a Fidenza in occasione del Campionato Nazionale Csen, ente di promozione sportiva numero uno in Italia, riconosciuto dal Coni. Una manifestazione di grande partecipazione, che ha fatto registrare 2.500 iscrizioni provenienti da 125 società di tutta Italia.

L’Accademia dello Sport ha preso parte alla competizione con ben 55 iscrizioni, in collaborazione con la Fesam – Federazione Sammarinese Arti Marziali, presieduta dal presidente M° Maurizio Mazza. Gli atleti labronici si sono confrontati nelle diverse specialità: kata (forma), kumite (combattimento), percorso e palloncino, quest’ultimo dedicato ai più piccoli.

Accompagnati dai tecnici Alessio Magnelli, Carmelo Triglia, Claudio Giuliani e Silvia Giuliani, gli atleti hanno conquistato un bottino complessivo di 5 medaglie d’oro, 3 d’argento e 7 di bronzo. Un risultato che ha permesso alla società livornese di classificarsi al 17° posto nella graduatoria generale su 125 società presenti, prima tra le società toscane e all’ottavo posto nella classifica assoluta delle cinture marroni e nere.

LE MEDAGLIE D’ORO

Sul gradino più alto del podio sono saliti Emanuele Magnelli, nel kumite senior -94 kg cinture marroni/nere; Andrea Ulivari, nel kumite cadetti -57 kg verde/blu; Jonathan Gentilini, nel kumite cadetti -70 kg. A completare il quadro dei successi, due giovani promesse labroniche: Nicole Ruotolo, prima nel kumite under 12 verdi/blu/marroni +55 kg, e Giulia Tisaianu, vincitrice nella categoria kumite under 12 -55 kg.

LE MEDAGLIE D’ARGENTO

Tre anche le medaglie d’argento, alcune delle quali arrivate al termine di incontri particolarmente combattuti. Leonardo Magnelli, nel kumite cadetti -70 kg marroni/nere, ha perso la finale dopo aver disputato quattro incontri, venendo fermato dal giudizio arbitrale. Nicolas Pietroni, nel kumite junior -55 kg, è stato invece in vantaggio fino a pochi secondi dalla conclusione della finale. Terzo argento per Michele Polverelli, nel kumite under 12 -43 kg verdi/blu.

I SETTE BRONZI

Il medagliere si è arricchito di altri sette bronzi. Tra gli atleti più esperti sono arrivati i piazzamenti di Nicolas Guelfi, nel kumite senior -75 kg, autore di una prova che avrebbe meritato almeno la finale, Michele Callini, nel kumite senior -60 kg marroni/nere, e Greta Gigliucci, nel kumite junior -74 kg marroni/nere.

Terzo posto anche per la squadra femminile di kata, composta da Denise Bertozzi, Cristel Battistini ed Emma Missiroli. Gli altri bronzi sono stati conquistati da Ginevra Cialandroni, nel kumite under 10 -45 kg verdi/blu/marroni, Elisa Zonzini, nella specialità percorso, e Carolina Alves Da Silva, nel kata under 8.

A UN PASSO DAL PODIO

Sono rimasti fuori dalle medaglie per un soffio Eleonora Gaidella, nel kumite senior -50 kg marroni/nere, Mia Cellarosi, nel kata under 8, Natan Pedrelli, nel kata cadetti, ed Ettore Berardi, nella specialità percorso.

Positive anche le prove di Federico Bini, Alessandro Ferrari, Emily Pietroni, Michele Tassan, Mattia Valenzisi, Matteo Muccioli, Francesco Biordi, Sophia De Angelis, Mattia Palazzi, Angelo De Benedetto, Samuele Gentilini e Olivia Valetta, che hanno contribuito alla prestazione complessiva della società.

IL PRECEDENTE IMPEGNO INTERNAZIONALE A BUDAPEST

Il Campionato Nazionale di Fidenza è arrivato a una settimana di distanza da un’altra importante trasferta, questa volta internazionale, a Budapest, dove si è disputato il Gran Prix. In rappresentanza della Fesam, Emanuele Magnelli e Leonardo Magnelli hanno ben figurato in una competizione di altissimo livello, fermandosi entrambi ai quarti di finale.

Un doppio impegno ravvicinato che ha confermato la presenza dell’Accademia dello Sport e dei suoi atleti sia sul palcoscenico nazionale sia su quello internazionale.

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