Karate. L’Accademia dello Sport domina anche a San Marino

Seconda gara stagionale e ancora un grande successo. Questa volta in terra sammarinese in occasione della XV° edizione dell’Open Internazionale di San Marino. La gara vedeva la presenza di 600 atleti di 105 società. L’Accademia dello Sport, presente con 11 atleti e i 2 tecnici Alessio Magnelli e Marco Bini, conquista 2 medaglie d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo, risultati che fanno classificare la squadra labronica alla 6° posizione su 105 nella classifica finale per società.

Medaglia d’oro per Emanuele Magnelli nella categoria Junior -75kg con 3 incontri vinti in sicurezza e per Giada Barontini nella Junior -68kg femminile.

Medaglia d’argento per Matilde Gronchi nella Senior -50kg femminile e Nicolas Pietroni con una ottima gara nella cat. Under14 -50kg con 4 incontri disputati.

Gronchi che si ripete vincendo il bronzo anche nella cat. Under21 -55kg. Bronzo anche per Federico Bini nella cat. Junior -76kg e Davide Bonacci nella Under21 -67kg.

Perdono la finale per il terzo posto Francesco Navacchi nella cat. Cadetti -63kg autore di una bellissima gara con 4 incontri disputati e una semifinale e finalina persi davvero immeritatamente, Lorenzo Betti nella cat. Senior -75 kg in vantaggio fino a pochi secondi dalla fine e Giada Barontini nella senior -68kg.

Esce in semifinale di recupero Alessandro Pappalardo nella cat. Cadetti -57kg.

Bene anche le prove dello sfortunato Nicolas Guelfi e Guido Bernabiti nella Senior -75kg, Manuele Miniati Under21 -75kg e Andrea Bonacci nella Junior -55kg.

