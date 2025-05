Karate, l’Accademia dello Sport esulta con Magnelli, Cialandroni e Pietroni

Molto bene Melissa Cialandroni che vince due incontri su tre nella sua categoria -50kg femminile con i risultati di 2-4, 3-1, 4-0, e per un soffio non riesce a qualificarsi per il Trofeo Coni

Ancora una grande soddisfazione in casa Accademia dello Sport settore karate. Leonardo Magnelli strappa, per il secondo anno consecutivo, il pass per rappresentare la Toscana al prossimo Trofeo Coni, la manifestazione sportiva multidisciplinare organizzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano dedicata ad atleti tra i 10 e i 14 anni che quest’anno verrà disputata a Lignano Sabbiadoro in Settembre.

Leonardo vince il trofeo di qualificazione Fijlkam disputatosi lo scorso weekend a Certaldo per le categorie congiunte di kumite (combattimento) -53kg e -58kg, vincendo molto bene i tre incontri previsti per 5-1, 3-0, 2-0 e diventando l’unico labronico nella squadra Toscana.

Molto bene Melissa Cialandroni che vince due incontri su tre nella sua categoria -50kg femminile con i risultati di 2-4, 3-1, 4-0, e per un soffio non riesce a qualificarsi per il Trofeo Coni.

Nella solita occasione erano in scena le qualifiche per le finali nazionali cadetti Fijlkam.

Nicolas Pietroni riesce a qualificarsi per le finali del Campionato Italiano Cadetti Fijlkam che si terrà ad Ostia prossima settimana, con tre buoni combattimenti nella categoria -57kg.

Nella solita categoria gara sfortunata per Michele Tassan che vince il primo incontro ma si deve arrendere agli ottavi di finale all’ultimo secondo dopo aver condotto l’intero incontro.

Gara sfortunata anche per Greta Gigliucci nella +68kg che deve abbandonare al secondo incontro per infortunio quando era in vantaggio e con la qualificazione in tasca.

I ragazzi erano accompagnati dai tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©