Karate, l’Accademia dello Sport fa bottino di medaglie: 11 ori, 10 argenti e 9 bronzi

L’anno agonistico dell’Accademia dello Sport settore karate si chiude con un altro successo. La società labronica si classifica al secondo posto del San Marino Karate kids 2013, gara di karate destinata alle categorie pre-agonistiche ed esordienti

L’anno agonistico dell’Accademia dello Sport settore karate si chiude con un altro successo. La società labronica si classifica al secondo posto del San Marino Karate kids 2013, gara di karate destinata alle categorie pre-agonistiche ed esordienti organizzata dalla Federazione Sammarinese Arti Marziali del presidente Maurizio Mazza in collaborazione con il Csen Karate Toscana. Ben 11 ori, 10 argenti e 9 bronzi il bottino portato a casa dagli atleti degli istruttori Alessio Magnelli, collaboratore nell’organizzazione della gara, e Carmelo Triglia.

La gara ha visto la presenza di 27 società e 320 atleti provenienti da San Marino e da varie regioni d’Italia. Nella specialità Percorso a Tempo 1° posto per Enea Agrusa e Giusy Grimaldi.

Nella Prova Tecnica Palloncino 1° posto per Enea Agrusa, Giusy Grimaldi, Giulia Tisaianu, Mattia Zucchi, 2° posto per Leonardo Magnelli, Nicole Ruotolo, Niccolò Zucchi, 3° posto per Jacopo Capperi, Caterina Fastame.

Nel kata (forma) 1° posto per Enea Agrusa, Giusy Grimaldi, Nicole Ruotolo, Niccolò Zucchi, 2° posto per Mattia Zucchi, 3° posto per Jacopo Capperi, Caterina Fastame, Amaranta Fedeli, Giulia Tisaianu.

Nel kumite (combattimento) 1° posto per Mattia Zucchi, 2° posto per Leonardo Magnelli, Caterina Fastame, Amaranta Fedeli, Nicolas Pietroni, Nicole Ruotolo, 3° posto per Enea Agrusa, Jacopo Capperi, Giusy Grimaldi, Giulia Tisaianu.

