Karate, l’Accademia dello Sport porta via 4 mdeaglie dalla Lion Cup

Accademia dello Sport in trasferta a Lustenau in Austria per la Lion Cup, gara internazionale di karate che ha visto la presenza di quasi 600 persone provenienti da Italia, Austria, Germania e Svizzera. Cinque i ragazzi scelti dai maestri Alessio Magnelli e Carmelo Triglia per questa gara fra cadetti e under 14. Gli atleti labronici portano a casa ben 4 medaglie, un oro e tre argenti.

Primo posto per Michele Tassan nella categoria kumite cadetti -52 kg, autore di ben tre incontri. Michele vince il primo incontro per 9-6 contro l’atleta svizzero, vince la semifinale 8-0 contro l’atleta austriaco e vince la finale tutta italiana 6-3.

Argento per Leonardo Magnelli nel kumite under14 -55kg che perde la finale contro il forte atleta di casa per 1-4. Solita sorte per Greta Gigliucci nei cadetti -68kg che perde per giudizio arbitrale contro l’atleta austriaca dopo che l’incontro era finito 4-4.

Argento per Melissa Cialandroni nel kumite under14 -52kg vincitrice del primo Incontro contro l’atleta di casa per 1-0 e perde il secondo incontro di fronte all’altra atleta italiana.

Fuori dal podio Nicolas Pietroni nel kumite cadetti-57kg autore di una buona prova perde la semifinale al giudizio arbitrale contro l’atleta svizzero dopo che l’incontro era finito 1-1, perdendo successivamente la finale per il bronzo.

Bene anche la squadra di Kata composta da Leonardo Magnelli, Nicolas Pietroni e Michele Tassan 5ª classificata.

Grande soddisfazione per i tecnici dell’Accademia dello Sport che tornano dalla trasferta dimostrando caratura internazionale anche con gli atleti più giovani.

