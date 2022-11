Karate, l’Accademia dello Sport prima tra le società toscane ai nazionali Csen

L’Accademia dello Sport di Livorno settore Karate continua il suo percorso agonistico con la presenza al Campionato Nazionale Csen di Monterotondo (Roma). Circa 1700 atleti in gara di tutte le categorie di età e cintura, più di 100 società presenti.

Grazie ai risultati degli atleti labronici la palestra di via Garibaldi risulta la prima società toscana nella classifica generale.

Gli atleti dei maestri Carmelo Triglia e Alessio Magnelli, per l’occasione accompagnatore all’evento, sono riusciti a conquistare 3 medaglie d’oro, una di argento e 2 di bronzo.

Vincono la medaglia d’oro Leonardo Magnelli nella prova tecnica di combattimento (palloncino) categoria Ragazzi verdi/blu/marroni, battendo circa 30 avversari, Nicolas Guelfi nel kumite (combattimento) senior -75kg 3 incontri disputati con 7 punti fatti e 0 subiti, Francesco Navacchi nei cadetti -57kg verdi/blu.

Medaglia d’argento per Jessica Enache negli Junior -53kg, medaglia di bronzo per Leonardo Magnelli nel kata Ragazzi cinture Marroni e Federico Bini negli Junior -68kg con 4 incontri ben disputati.

Nel medesimo weekend Federico Picchiotti, grazie ai risultati sportivi avuti, è stato convocato per partecipare 105° Seminario Nazionale Giovanile Cnag, tre giorni di duro lavoro con gli atleti più forti d’Italia di categoria sotto la guida dei tecnici della Nazionale. Convocato anche Emanuele Magnelli che non ha potuto partecipare causa infortunio.

