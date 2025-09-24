Karate. L’Accademia dello Sport protagonista anche in Slovenia

In occasione del Kranj Open, gara internazionale vicino Lubjana, gli agonisti labronici hanno portato a casa due medaglie d’oro con Leonardo Magnelli, una medaglia di bronzo con Greta Gigliucci, e tanti importanti piazzamenti

In occasione del Kranj Open, gara internazionale vicino Lubjana, gli agonisti labronici hanno portato a casa due medaglie d’oro con Leonardo Magnelli, una medaglia di bronzo con Greta Gigliucci, e tanti importanti piazzamenti, tutti nelle categorie di kumite (combattimento). La gara contava circa 800 iscrizioni e 9 Nazioni in gara, per lo più dell’est Europa.

Tre degli 8 atleti presenti dell’Accademia erano convocati, per questa occasione, con alla squadra Regionale Toscana Fijlkam.

Due importanti ori per Leonardo Magnelli nella categoria under14 -55kg, con tre ottimi combattimenti, e nella categoria Open weight Under14, con altri 2 combattimenti vinti in maniera impeccabile.

Bronzo per Greta Gigliucci nella categoria Cadette Open weight, vincendo molto bene la finale con il risultato di 2-0.

Purtroppo non vincono le finali per la medaglia di bronzo e si classificano quinti, dopo ottime prestazioni, Nicolas Guelfi nei senior -75kg, Francesco Navacchi sia nella categoria Junior -68kg e Junior Open weight, Michele Tassan sia nella categoria cadetti -52kg che nella Cadetti Open weight, Nicole Ruotolo nella categoria under12 +44kg e Under14 -52kg, e Giulia Tisaianu nel nella categoria under12 kata e under12 -44kg kumite.

Bene anche la prova di Michele Callini nella senior -60kg e Open weight, atleta Sammarinese che per l’occasione gareggia con i colori dell’Accademia dello Sport.

Ancora un piccolo tassello di crescita per i giovani e meno giovani atleti dei Maestri Alessio Magnelli, accompagnatore per questa trasferta, e Carmelo Triglia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©