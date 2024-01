Karate. L’Accademia dello Sport torna con oro, argento e bronzo da Certaldo

L’anno agonistico per gli atleti labronici dell’Accademia dello Sport Karate inizia alla grande con le qualifiche per i Campionati Italiani Assoluti di kumite (combattimento), ottenendo un oro, un argento e un bronzo. Al palasport di Certaldo delicato appuntamento annuale con la gara che dà il pass per le finali dei Campionati Italiani.

L’Accademia dello Sport era presente con ben 7 atleti di cui ben 4 hanno staccato il pass per giocarsi il 3 e 4 febbraio i Campionati Italiani Kumite Assoluti al PalaPellicone di Ostia.

Nella categoria senior -84kg Emanuele Magnelli vince cinicamente la propria categoria alla prima occasione fra i senior a soli 17 anni, vincendo semifinale e finale con il risultato di 1-0 e 2-1. Magnelli è già vicecampione Italiano Juniores +76kg nel 2022 e Campione Italiano a squadre nel 2023.

Medaglia di argento e qualifica per Giada Barontini nei senior -68kg femminile. Giada vince la semifinale che le dà l’accesso alle finali nazionali e perde la finale conquistando un bel secondo posto.

Medaglia di bronzo per Matilde Gronchi nella categoria senior -50kg femminile. Matilde perde solo al giudizio arbitrale la semifinale, dopo lo 0-0 finale pagando lo sfortunato sorteggio con l’altra forte atleta di categoria.

Quinto e settimo posto rispettivamente per Federico Bini e Manuele Miniati qualificati nella senior -75kg. Federico Bini a soli 17 disputa una grande gara con 4 incontri perdendo solo in semifinale e nella finale di recupero. Bella prova anche di miniati con tre incontri perde la semifinale di recupero.

Nella stessa categoria va meno bene a Nicolas Guelfi, già finalista negli ultimi campionati, che perde agli ottavi di finale con un discutibilissimo arbitraggio, e Lorenzo Betti al ritorno in gara dopo diversi anni che vince bene il primo incontro e perde ai quarti di finale non ripescato.

Grande soddisfazione per i tecnici Alessio Magnelli, Carmelo Triglia e gli accompagnatori Marco Bini, Nicola Daddi e Nicola Spadoni, che riescono ad essere fra le società Toscane con il più alto numero di qualificati.

