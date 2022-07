Karate. L’Asd 187 Folgore prosegue il percorso estivo pre-agonistico

Symposium “giornate di studio” è stata la strategia condotta dalla Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno per la specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato” targato Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), che nel pieno del periodo estivo, ha partecipato al percorso formativo dei propri quadri tecnici orientato alla materia d’interesse. Questo, si è svolto presso la sede della “Shirai Club San Valentino”, società che da anni primeggia tra i vertici del panorama nazionale ed internazionale, stanziata a San Valentino Torio – Salerno.

A questa premessa, il Karate italiano espresso da atleti di calibro mondiale come Angelo Crescenzo, medagliato ai recenti “World Games”, Gianluca De Vivo, Rosario Ruggero tutti atleti plurititolati e in forza ai vari gruppi sportivi militari o corpi dello Stato, così come tanti altri campioni tra i quali Daniele De Vivo “Campione del Mondo a Squadre”, hanno avuto tutti il medesimo punto di principio, il maestro cintura bianco/rossa 6º Dan, Antonio Califano.

L’apprendimento continuo, oggi, è la formula vincente che permette di adattarsi ai costanti cambiamenti in atto, presenti nello “sport target” dell’ alto livello, con particolare riferimento nella condotta delle competizioni internazionali della WKF – World Karate Federation. A seguito di questo, l’ obiettivo preposto dalla ASD 187º, è quello attingere e di destinare, al proprio settore giovanile “I Folgorini” , le linee guida espresse dal maestro Califano (allenatore della Nazionale Italiana Giovanile Responsabile per la classe U 21) al fine di poter ottimizzare gli orientamenti secondo il “trand” internazionale che nel tempo si perfeziona, in riferimento a variazioni attuate nel regolamento di gara.

La rotta è stata tracciata verso un percorso di tipo metodologico, a riguardo ad allenamenti mirati, allo scopo di ottimizzare la prestazione atletica specifica richiesta e di tipo tecnico/tattico, quello direttamente maturato dall’ esperienza sul campo del maestro campano. Tali argomentazioni saranno temi tecnici di lavoro e somministrati nella sede di Livorno, durante il percorso itinerante estivo esperienzale denominato “Folgore – Summer Days”, dedicato a tutti coloro che aderiscono all’attività formativa.

Un update coinvolgente quello svolto in Campania, al quale il “Tecnico con le Stellette” Antonio Citi ha preso parte e che proseguirà la tappa costruttiva all’ “International Educamp Coni Amalfi Coast”, sotto l’attenta guida del maestro 6º Dan, per un totale di 3 settimane circa di alta formazione agonistica. Il camp si svolgerà dal 26 al 31 luglio nelle strutture ricettive di Agerola (Napoli).

