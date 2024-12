Karate, le folgorine Boni e Strazzabosco a podio in Slovenia

Prosegue la formazione internazionale per i giovanissimi della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che nel week end scorso, le promettenti atlete sono state schierate alla competizione internazionale Trobvoije Open, svoltasi presso l’impianto sportivo dell’omonima città della Slovenia.

Due le folgorine andate a podio. La prima medaglia è stata d’argento conquistata da Bianca Boni nella classe delle Under 12 – 34 Kg, che ha ben gestito i combattimenti, ma si è fermata in finale con l’atleta croata.

La seconda è stata di bronzo per Valentina Strazzabosco che nella classe U 14 peso – 44 Kg, ha raggiunto il gradino più basso del podio.

La trasferta è stata guidata dal “direttore tecnico con le stellette” maestro Antonio Citi.

