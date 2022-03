Karate, Magnelli al raduno con la nazionale giovanile

L’accademia dello Sport settore Karate continua ad essere protagonista a livello Nazionale grazie alla partecipazione di Emanuele Magnelli al 104°/106° della Nazionale Italiana Giovanile

Convocato a partecipare in rappresentanza del Comitato Regionale Toscano Fijlkam (Ctr), Emanuele Magnelli, cadetto classe 2006, è al 6° Raduno con la Nazionale Giovanile Fijlkam (Cnag) per la specialità Kumite (combattimento).

Il raduno si è svolto dal 4 al 6 marzo a Lignano Sabbiadoro alla presenza di tutto lo staff tecnico giovanile Italiano ed ha visto la presenza di tutti i più forti atleti del panorama giovanile di karate.

Tre giorni di duro lavoro che hanno dimostrato ancora una volta l’elevato valore dell’atleta labronico in lotta per un posto in Nazionale per i prossimi Campionati Europei che si terranno a Praga nel prossimo giugno.

Numerosi gli importanti successi, che negli ultimi anni, hanno portato Magnelli a questo importante traguardo, tra tutti la vittoria dell’Open d’Italia, dell’Open d’Austria, dell’Open di San Marino e del SSEKF in Podgorica (Montenegro), i vari piazzamenti come il 3° posto al Campionato Italiano, il 2° posto Coppa Italia Cadetti, il 3° posto all’Open di Basilea, il 1° Posto al SSEKF in Montenegro, le ottime prestazioni nella varie tappe di Coppa del mondo Giovanile con il 7° posto di Limassol (Cipro) ed il 5° di Umag (Croazia), coronate lo scorso Novembre con la prima convocazione in Nazionale per l’Open D’Istria, classificatosi 7° e contribuendo alla vittoria della Nazionale Italiana del medagliere della gara.

Grande soddisfazione per i tecnici Carmelo Triglia e Alessio Magnelli che hanno accompagnato Emanuele Magnelli in questo importante percorso.