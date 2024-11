Karate. Magnelli argento e bronzo al Continentale SSEKF di Monaco

Periodo ricco di competizioni di altissimo livello per gli atleti dell’Accademia dello Sport settore karate. Grande risultato di Emanuele Magnelli alla 10° Edizione de Campionato Europeo Piccoli Stati SSEKF-WKF.

L’atleta livornese in forza alla Nazionale sammarinese, ben organizzata dal Presidente della Federazione M° Maurizio Mazza, è stato convocato per rappresentare la nazionale del Monte Titano a questa importante competizione continentale nella categoria Under21 +84 kg e nel combattimento a squadre, tenutasi lo scorso weekend nel Principato di Monaco.

Centinaia gli atleti in gara in rappresentanza dei 10 Piccoli Stati d’Europa.

Emanuele ottiene una preziosa medaglia d’argento battuto in una finale combattutissima, solamente al fortissimo atleta Lussemburghese, quinto all’ultimo campionato Mondiale dello scorso mese di Jesolo e già Campione Europeo.

L’atleta labronico bissa la medaglia anche nella categoria a squadre, dove ottiene la medaglia di bronzo. Determinante il suo incontro nella finale per il terzo posto, vinto 5-1 nonostante un piccolo infortunio rimediato nella finale individuale contro Cipro, che ha portato il team sammarinese a vincere la medaglia di bronzo contro Lussemburgo per 2 incontri a 1.

Per l’occasione il tecnico/padre Alessio Magnelli dell’Accademia dello Sport era stato convocato come tecnico della squadra sammarinese.

Nel solito weekend altri tre atleti dell’Accademia dello Sport erano impegnati all’Open League di Follonica, gara valevole per il ranking Nazionale Fijlkam. Accompagnati dal tecnico Carmelo Triglia, gli atleti Leonardo Magnelli, Michele Tassan e Nicolas Pietroni hanno ben figurato nella serieA del karate giovanile.

La settimana scorsa è stata la volta della squadra Seniores dell’Accademia dello Sport, composta dagli atleti Joele Bargagna, Callini Michele (atleta sammarinese in prestito al team labronico), Nicolas Guelfi, Emanuele Magnelli, Manuele Miniati.

Il team era fra le sole tre squadre Toscane e unica squadra livornese in gara, ha partecipare al Campionato Assoluto a squadre Fijlkam presso il Palapellicone di Ostia. Perdendo solo con la Polizia di Stato composta da ben 2 campioni Mondiali, e nei recuperi per la medaglia di bronzo, il team si è classificato con un onorevole 7° posto, seconda fra le squadre Toscane in gara.

