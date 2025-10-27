Karate, Magnelli d’argento ai Campionati Italiani Esordienti

Un percorso impeccabile fino alla finale e una stagione da protagonista in Italia e all’estero per il giovane talento livornese

Lo scorso weekend, al Pala Pellicone di Ostia (Roma), si sono svolti i Campionati Italiani di Karate Fijlkam riservati alla classe Esordienti. In un palazzetto gremito di pubblico, circa 800 giovani atleti, in rappresentanza di 337 società provenienti da tutta Italia, si sono affrontati nel più importante appuntamento nazionale della categoria.

A difendere i colori di data-end=”617″>Accademia dello Sport c’era Leonardo Magnelli, nella categoria -58 kg kumite (combattimento), accompagnato dal tecnico — e padre — Alessio Magnelli.

Quasi sessanta i partecipanti in questa categoria “regina”, tutti qualificati dopo le selezioni regionali. Magnelli, vincitore della fase toscana, è arrivato a Ostia deciso a confermare il proprio valore. E così è stato: ha superato con autorevolezza i primi turni, imponendosi 9-0 nei sedicesimi, 4-0 negli ottavi e 1-1 (sensho) nei quarti contro l’atleta di Biella, prima di vincere una combattutissima semifinale per 7-6 contro l’atleta torinese.

In finale, contro il rappresentante siciliano, Leonardo parte forte e si porta avanti 1-0, ma nei concitati 40 secondi finali subisce la rimonta e chiude al secondo posto, conquistando una splendida medaglia d’argento.

Un argento che arricchisce un 2025 già straordinario per il giovane karateka livornese, reduce dal trionfo al Kranji Open in Slovenia, dal bronzo all’Open League Fijlkam di Lignano e dai quarti di finale alla Youth League di Porec (Croazia), confermandosi tra i migliori talenti nazionali della disciplina.

Grande soddisfazione per i tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia, che con questo risultato raggiungono la nona medaglia nei Campionati Italiani Fijlkam nelle varie categorie. Un successo che premia il lavoro e la dedizione dell’Accademia dello Sport di via Garibaldi 216, guidata dal presidente Damiano Bani.

