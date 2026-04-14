Karate, Magnelli d’oro all’Open League di Riccione: trionfo Accademia dello Sport

Nella prestigiosa competizione valida per il ranking azzurro, il giovane atleta labronico conquista il primo posto dominando la sua categoria. Buone prove anche per Pietroni e Tassan Gurle, con la società livornese miglior toscana in gara

Grande risultato per l’Accademia dello Sport settore karate all’Open League di Riccione Fijlkam, una delle competizioni più importanti e storiche del panorama nazionale, valida per il ranking della Nazionale italiana. Numeri imponenti per l’evento, con ben 1667 atleti in gara in rappresentanza di 321 società provenienti da tutta Italia.

In un contesto di altissimo livello, che ha visto confrontarsi alcuni tra i migliori karateka del panorama nazionale e internazionale, spicca la prestazione di Leonardo Magnelli, vincitore della categoria Under 14 +55 kg.

La società labronica, guidata dagli istruttori Alessio Magnelli e Carmelo Triglia, si è presentata alla competizione con tre atleti: oltre a Magnelli, anche Nicolas Pietroni (cadetti -57 kg) e Michele Tassan Gurle (cadetti -63 kg).

Percorso impeccabile per Leonardo Magnelli, che conquista una prestigiosa medaglia d’oro al termine di sei incontri combattuti con grande determinazione, chiusi con i punteggi di 9-0, 8-0, 2-0, 9-9, 4-3 e 2-1. Un successo che conferma quanto di buono già fatto vedere al Campionato Italiano e che lo consacra tra i migliori atleti italiani della sua categoria.

Positiva anche la prova di Nicolas Pietroni, capace di vincere il primo incontro prima di fermarsi nel turno successivo, sfiorando l’accesso ai recuperi. Più sfortunato invece Michele Tassan Gurle, eliminato nei turni preliminari al termine di un match rocambolesco.

Grazie ai risultati ottenuti dai propri atleti, accompagnati in gara dal tecnico Alessio Magnelli, l’Accademia dello Sport chiude al 23° posto nella classifica generale per società, risultando la prima tra le toscane e l’unica della regione a conquistare una medaglia d’oro in questa edizione.

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