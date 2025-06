Karate, Magnelli è argento alle Olimpiadi dei Piccoli Stati

Emanuele Magnelli, atleta labronico in forza all’Accademia dello Sport e convocato per l’occasione dalla Nazionale di San Marino nella categoria +84kg, conquista la medaglia d’argento alle Olimpiadi dei Piccoli Stati

Emanuele Magnelli, atleta labronico in forza all’Accademia dello Sport e convocato per l’occasione dalla Nazionale di San Marino nella categoria +84kg, conquista la medaglia d’argento alle Olimpiadi dei Piccoli Stati.

La manifestazione disputata dal 26 al 31 maggio, patrocinata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è riservata agli Stati europei con una popolazione inferiore al milione di abitanti, si disputa da 40 anni ogni due anni ed è ospitata a rotazione dai Paesi membri. Ben 23 gli sport partecipanti e, per la prima volta, era presente il karate.

Emanuele ottiene la primissima medaglia per il karate Sammarinese a questa tipologia di competizione, medaglia che rimarrà tra gli annali del Comitato Olimpico dello Stato.

A soli 18 anni, in una categoria di atleti esperti e di primissimo livello, riesce ad imposti dopo quattro intensi incontri.

La gara parte male perdendo 0-4 nel primo incontro di ruond robin contro l’atleta lussemburghese, atleta già medaglia d’argento e di bronzo ai Campionati Europei Junior e U21 WKF.

Secondo incontro memorabile contro un altro bronzo europeo, l’atleta Cipriota che batte 8-5, risultato che gli consente di approdare alle semifinali come secondo nel girone, eliminando alcuni dei più forti contendenti.

In semifinale incontra il maltese che liquida con un secco 1-0 gestendo con maturità l’incontro.

La finale è contro il montenegrino bronzo europeo dei +84kg 2023. Finale molto tattica che Emanuele perde solo nei secondi finali per 0-2, sfiorando l’azione da 3 punti sul finale con una tecnica di calcio che non va a bersaglio per centimetri.

Festeggiamenti finali e commozione di tutto l’entourage sammarinese presente a fare il tifo, dal presidente della Fesam (Federazione Sammarinese) maestro Maurizio Mazza e dalle alte cariche del CONS (Comitato Olimpico Sammarinese), consapevoli di una prestigiosa medaglia conquistata, la prima per il karate nella storia e la prima arrivata in questi Giochi delle 31 totali conquistate da San Marino.

Ad accompagnare la delegazione il maestro Alessio Magnelli dell’Accademia dello Sport, convocato come tecnico della Nazionale di San Marino, un altro riconoscimento importante per la palestra labronica.

Condividi:

Riproduzione riservata ©