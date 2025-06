Karate, medaglia internazionale per Bianca Boni

Grande entusiasmo per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, protagonista alla prestigiosa competizione internazionale “WKF Youth Karate Cup”, organizzata dalla World Karate Federation e svoltasi a Poreč (Croazia).

All’evento hanno partecipato 552 atleti Under 12 (10-11 anni) provenienti da 52 nazioni, a testimonianza del livello altissimo della competizione.

Esordio memorabile in WKF per la folgorina Bianca Boni, che conquista una meritatissima *medaglia di bronzo nella categoria -40 kg femminile.

Brillante, determinata e precisa: Bianca ha affrontato quattro incontri con grande maturità. Dopo un netto 9-0 contro la Svezia e un 4-0 sulla Croazia, cede in semifinale all’atleta avversaria per giudizio arbitrale (antei) dopo un incontro terminato in parità 2-2. Ma la giovane atleta non si arrende: nella finalina per il terzo posto, supera la rappresentante francese* per 1-0, salendo sul podio con orgoglio.

Boni è parte del Progetto Talento, iniziativa del club blu/azzurro – colori di rappresentanza della Forza Armata – che mira a sviluppare le abilità tecniche e infondere il mindset agonistic, elemento chiave per crescere atleti ambiziosi e mentalmente pronti alla competizione.

A guidarla a bordo tatami, il direttore tecnico con le stellette, maestro Antonio Citi. Una medaglia dal sapore internazionale, un segnale forte del valore del vivaio Folgore.

