Karate, medaglie e podi per l’Accademia dello Sport

Due settimane impegnative per gli atleti dell’Accademia dello Sport di Livorno impegnati la scorsa settimana alla Coppa Italia Csen di Pescara e nell’ultimo weekend nella Csen Karate Kids di Metato (PI).

Un calendario primaverile ricco di impegni e ancora belle soddisfazioni.

Nel passato weekend la società labronica DEI Maestri Alessio Magnelli e Carmelo Triglia era impegnata nella Csen Karate Kids, gara organizzata dal Comitato Regionale Csen Karate Toscana in collaborazione con il Comitato di Pisa, aperta fino alle categorie cadetti. I 18 atleti presenti sono riusciti a conquistare ben 24 medaglie, 8 ori, 6 argenti e 10 bronzi, 4° nella classifica generale fra le 35 società presenti con 676 iscrizioni e 3° nella classifica società dei pre-agonisti.

Questi i risultati. Nella specialità prova tecnica palloncino oro per Enea Agrusa, Ginevra Cialandroni, Nicole Ruotolo, argento per Giulia Tisaianu, bronzo per Cosimo Ceccanti, Edoardo Fasulo e Clara Morini. Nella specialità kata oro per Enea Agrusa, Nicole Ruotolo, argento per Cosimo Ceccanti, e Giulia Tisaianu, bronzo per Geremia Agrusa, Edoardo Fasulo e Clara Morini.

Nella specialità kumite (combattimento) oro Melissa Cialandroni, Leonardo Magnelli e Nicolas Pietroni, argento per Gianfranco Esposito, Greta Gigliucci, Nicole Ruotolo, bronzo per Enea Agrusa, Michele Tassan, Giulia Tisaianu e Mattia Valenzisi.

Bene anche le prove di Zraedi Basma, Giovanna Lazzerini e Francesco Morini.

Alla Coppa Nazionale Csen di Pescara della settimana precedente i sei atleti labronici conquistano ben 6 medaglie, nelle categorie agonistiche primo posto per Daniele Cicorelli nella categoria Kumite Juniores cinture verdi/blu +76kg, argento per Leonardo Magnelli nella Esordienti marroni/nere 53kg. Medaglia di bronzo per Nicolas Pietroni cadetti marroni/nere kg.57. Per il kata bronzo per Gabriele Faldelloni Master marroni/nere.

Medaglie anche dalla categoria pre-agonisti con i due bronzi conquistati da Giulia Tisaianu nella prova tecnica palloncino e nel kumite -49kg cinture verdi/blu/marroni.

