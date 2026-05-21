Karate, medaglie in Croazia per l’Accademia dello Sport: due ori e un bronzo

Gli atleti seguiti dai tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia brillano alla Međunarodni Karate Cup di Slovansky Brod contro 500 partecipanti provenienti da cinque nazioni. Sul gradino più alto del podio Leonardo Magnelli e Michele Tassan Gurle, bronzo per Nicolas Pietroni

Trasferta internazionale ricca di soddisfazioni per l’Accademia dello Sport settore karate, protagonista in Croazia alla Međunarodni Karate Cup disputata a Slovansky Brod. I ragazzi allenati dai tecnici Alessio Magnelli e Carmelo Triglia hanno conquistato risultati di assoluto prestigio in una competizione che ha visto la partecipazione di circa 500 atleti appartenenti a 48 società provenienti da cinque nazioni: Croazia, Bosnia, San Marino, Slovacchia e Ungheria.

data-start=”860″ data-end=”1061″>Aggregati al team della Fesam San Marino del presidente Maurizio Mazza, gli atleti labronici hanno tutti centrato il podio confermando l’ottimo livello raggiunto anche in ambito internazionale.

Medaglia d’oro per Leonardo Magnelli, vincitore nella categoria under 14 -65 kg, e oro anche per Michele Tassan Gurle, primo classificato tra i cadetti -63 kg. Ottima prova anche per Nicolas Pietroni, che conquista una preziosa medaglia di bronzo nella categoria cadetti -63 kg.

La trasferta croata ha evidenziato ancora una volta la competitività degli atleti livornesi fuori dai confini nazionali, offrendo segnali importanti in vista dei prossimi appuntamenti italiani e internazionali della stagione.

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