Karate: Milanta, Artini e Citi supervisori regionali

I folgorini, atleti della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, sono stati convocati per la selezione promossa dai Centri Tecnici Regionali, del Comitato Regione Toscana Karate – CRTK della Fijlkam, nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” con proiezione alle competizioni internazionali WKF (World Karate Federation).

La selezione si è svolta nei giorni scorsi, presso l’impianto di Monsummano Terme, in previsione di individuare gli atleti idonei per gareggiare al prossimo Campionato Italiano, per rappresentative regionali, che si svolgerà nel mese di ottobre. Ha condotto l’allenamento del vivaio giovanile regionale il Campione del Mondo Angelo Crescenzo, in forza al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito – CSOE.

Nell’occasione il Commissario Tecnico Regionale maestro Lino Milanta, il responsabile dei Centri Tecnici Edgardo Artini, e il Collaboratore Tecnico Regionale Antonio Citi, hanno monitorato l’andamento degli atleti in risposta agli stimoli specifici sottoposti dal Campione, per le opportune valutazioni del caso. Le selezioni sono state suddivise nelle classi Under 14, fino agli Under 21.

Tra questi gli atleti coinvolti, i “combattenti blu/azzurro” (colori della Forza Armata), Leonardo Nannini, Edoardo Ligas, Jacopo Citi e Andrea Bozzi.

Il comitato tecnico ha valutato la sperimentazione dell’inserimento degli Under 12 con particolari attitudini all’alto livello. Nell’occasione, sono state direttamente convocate esclusivamente le “folgorine” Valentina Strazzabosco e Bianca Boni, che hanno già conquistato medaglie internazionali oro, argento e bronzo, in competizioni estere in Slovenia, Croazia e Montenegro.

