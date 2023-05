Karate, oro e argento per l’Asd Folgore all’Open del Veneto

L’organizzazione ha registrato la presenza di 1.045 atleti iscritti e 199 club schierati, che si sono dati battaglia per contendersi la migliore posizione del podio

Altro sorprendente risultato è stato raggiunto dal settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, all’importante competizione internazionale di Karate denominata “Open del Veneto” della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), svoltosi, il week end scorso, presso l’impianto sportivo di Padova.

L’evento, programmato nel ranking Nazionale e regolamentato dalla Federazione è stata la 4ª (quarta) tappa delle 6 prestabilite. Il ranking ha il fine di determinare il posizionamento di merito degli atleti, rispetto ai risultati ottenuti nelle competizioni d’interesse, con l’obiettivo di individuare i futuri atleti che andranno a costituire la squadra della Nazionale Italiana Giovanile, in previsione dei prossimi impegni continentali e intercontinentali.

In questo panorama agonistico, nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato” è stata conquistata la medaglia d’oro dal folgorino Jacopo Citi, classe Cadetti (14 – 15 anni d’età) categoria di peso – 52 Kg.

Cinque sono stati gli incontri sostenuti prima di salire sul gradino più alto del podio, incontrastato, Jacopo, ha espresso una brillante tattica nella gestione dei match e con una particolare abilità tecnica, ha superato gli incontri per 2 – 0, 2 a 0, 2 a 0, la semifinale 5 a 0 ed ha disputato la finalissima, con un netto vantaggio di 6 a 2.

La gara ha proseguito con la sopraggiunta medaglia d’ argento dell’ atleta combattente Andrea Bozzi, classe Juniores (16 – 17 anni) peso – 76 Kg. Ottima la prestazione di Andrea per la condotta di gara che purtroppo, al 4 incontro, nella finale, ha ceduto il passo all’avversario e si è posizionato al secondo posto in classifica della categoria.

Buone le prove per Leonardo Nannini, Emma Ludovica Frizzi, Samuele Corvaglia e Lorenzo Baroni. La trasferta è stata guidata dal “Direttore Tecnico con le stellette” Antonio Citi.

