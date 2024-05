Karate, oro per Bozzi all’Open di Padova

L’importante manifestazione è stata organizzata, presso l’impianto sportivo di Padova. Nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato” l’atleta combattente Andrea Bozzi ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Under 21, categoria di peso - 84 Kg

Soddisfazione per il settore giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha preso parte alla seconda tappa del circuito di qualificazione delle competizioni denominate Open League, programmate dal settore Karate della Fijlkam. Queste gare, contribuiscono all’individuazione degli atleti per la convocazione della Nazionale Italiana da parte della Commissione Nazionale Attività Giovanile – CNAG, in previsione del prossimo Campionato Mondiale.

L’importante manifestazione è stata organizzata, presso l’impianto sportivo di Padova. Nella specialità olimpica del Kumite “combattimento a contatto controllato” l’atleta combattente Andrea Bozzi ha conquistato la medaglia d’oro nella classe Under 21, categoria di peso – 84 Kg.

Quattro gli incontri gestiti magistralmente da Andrea, che grazie all’esperienza acquisita nel tempo, non solo gli ha permesso di porsi immediatamente in vantaggio nei match, guadagnando i primi punti a favore, ma di riuscire a mantenere costante la condotta di gara sugli avversari per la durata effettiva dei 3 minuti ad incontro, primeggiando sui risultati e aggiudicandosi il gradino più alto del podio.

Buone le prove per i folgorini Jacopo Citi, Leonardo Nannini, Leonardo Borbardi, Lorenzo Baroni, Elena Di Lelio, i fratelli Simone e Samuele Corvaglia.

Gli atleti sono stati accompagnati dal “tecnico con le stellette” maestro Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©