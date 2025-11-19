Karate. Ottimi risultati all’Open di Lombardia 2025 per l’Asd Esercito 187 Folgore
Prosegue senza sosta l’intensa programmazione agonistica del settore giovanile della ASD Esercito - 187 Folgore di Livorno, che domenica scorsa ha preso parte all’ Open di Lombardia, svoltosi presso il Palazzetto di Gerenzano (
– Alessio Ramos Baldini, medaglia di bronzo nella categoria Esordienti Maschile;
– Amanda Ramos Baldini, medaglia d’argento nella categoria Cadetti Femminile.
Buone le prestazioni anche per gli altri atleti in gara:
-Baldini Auro, Kumite Cadetti -70 kg;
– Baldini Elia, Kumite Esordienti -45 kg;
– Sartor Matteo, Kumite Esordienti +55 kg;
– Termini Gabriele, Kumite Esordienti -55 kg.
Gli atleti sono stati seguiti a bordo tatami dai tecnici Rico Simonetti e Graziano Ligas, che hanno guidato il gruppo con esperienza e passione.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.