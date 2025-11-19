Karate. Ottimi risultati all’Open di Lombardia 2025 per l’Asd Esercito 187 Folgore

dir=”auto”>

– Alessio Ramos Baldini, medaglia di bronzo nella categoria Esordienti Maschile;

– Amanda Ramos Baldini, medaglia d’argento nella categoria Cadetti Femminile.

Buone le prestazioni anche per gli altri atleti in gara:

-Baldini Auro, Kumite Cadetti -70 kg;

– Baldini Elia, Kumite Esordienti -45 kg;

– Sartor Matteo, Kumite Esordienti +55 kg;

– Termini Gabriele, Kumite Esordienti -55 kg.

Gli atleti sono stati seguiti a bordo tatami dai tecnici Rico Simonetti e Graziano Ligas, che hanno guidato il gruppo con esperienza e passione.